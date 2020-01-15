Тарас СТЕПАНЕНКО: «Задача на 2020-й год — выиграть чемпионат»

Украинский хавбек «Шахтера» рассчитывает достойно выступить и в УПЛ, и в еврокубках

  • 15.01.2020 11:50
  • 460 просмотров
  • 4 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Задача на 2020-й год — выиграть чемпионат»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Вице-капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от отпуска и рассказал о задачах команды в новом году.

– Отпуск проходит хорошо. С семьей уже больше трех недель находимся во Флориде – пригласил друг. Отдыхаем, ездим на пляж. Были с детьми на баскетболе, хоккее, в Диснейленде, экопарке «Эверглейдс», катались на аэроботах. Здесь много развлечений и для детей, и для взрослых. Купаемся в океане. Очень положительные впечатления от Америки!

– Как отметили праздники?
– Новый год тоже встречали в США, семьями с друзьями. Сделали гастрономический микс: «Оливье», салат с крабовыми палочками и мясо на гриле – традиционное американское блюдо. В Штатах больше празднуют католическое Рождество, а Новый год второстепенный.

– Поддерживаешь форму в отпуске?
– Бегаю. Пару раз катались на велосипедах – к океану ездили. Дома выполняю легкие упражнения для поддержания формы. Играли в футбол с украинской диаспорой. Здесь живет Сергей Пшеничных, который в «Металлисте» выступал. И Эдмар тоже, но сейчас его не было. Списывались с ним и хотели встретиться, но не получилось. Во Флориде много украинцев. Собирались, играли на любительском уровне. Довольно весело!

– Соскучился по футболу и партнерам по команде?
– Я по нему всегда скучаю. Конечно, иногда устаешь физически и психологически, требуется отдых. У людей, живущих футболом: один день не поиграл – и соскучился. Я не исключение. Слежу за всеми результатами, с детьми на пляже играю в футбол, волейбол. Спорт в нашей семье в крови.

– Какие планы на 2020 год?
– Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило. На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти «Бенфику». Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться. Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться.

– Три основных памятных события 2019 года для тебя?
– Победа в Кубке и чемпионате Украины, новый тренер и выход на Евро-2020. Это такие яркие события, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом и понимать, что ты работаешь не просто так, а чтобы добиваться конкретных целей и результатов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 15.01.2020 13:01
    0
    REALIST, 15.01.2020 12:42
    цю задачу ви вже вирішили в 2019 році... Краще заплануйте на осінь вихід з групи ЛЧ !
    Завдання ставляться на сезон а не на календарний рік.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.01.2020 12:42
    0
    цю задачу ви вже вирішили в 2019 році... Краще заплануйте на осінь вихід з групи ЛЧ !
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 15.01.2020 12:16
    -2
    Юрий Карпенко, 15.01.2020 12:04
    Вы её уже сделали, больше задач нет, я так понимаю))
    А яких задач ти ще хочеш коли будується нова команда! Ми всі сподівалися що цим буде займатися Фонсека.Але той волів мати результат сьогодні і вже-мобілізував всі старі ресурси,які при Лучі гріли банку і при першій-ліпшій нагоді звалив в Рому.Тепер така надія на теперішнього.А буде він будувати нову,молоду амбітну команду ми як раз і побачимо вже цієї весни,бо кадри для цього у Каштру всі є-на кожну позицію є молодий амбітний гравець,залишилось тільки зліпити з них команду.Не купу гравців як у Динамо,а команду як в Зорі чи Олександрії-тільки класом набагато вище,аби достойно виглядати в еврокубках!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 15.01.2020 12:04
    +1
    Вы её уже сделали, больше задач нет, я так понимаю))
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 15.01.2020 12:04
    +1
    Вы её уже сделали, больше задач нет, я так понимаю))
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 15.01.2020 13:01
    0
    REALIST, 15.01.2020 12:42
    цю задачу ви вже вирішили в 2019 році... Краще заплануйте на осінь вихід з групи ЛЧ !
    Завдання ставляться на сезон а не на календарний рік.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.01.2020 12:42
    0
    цю задачу ви вже вирішили в 2019 році... Краще заплануйте на осінь вихід з групи ЛЧ !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности