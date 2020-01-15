Тарас СТЕПАНЕНКО: «Задача на 2020-й год — выиграть чемпионат»

Вице-капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от отпуска и рассказал о задачах команды в новом году.

– Отпуск проходит хорошо. С семьей уже больше трех недель находимся во Флориде – пригласил друг. Отдыхаем, ездим на пляж. Были с детьми на баскетболе, хоккее, в Диснейленде, экопарке «Эверглейдс», катались на аэроботах. Здесь много развлечений и для детей, и для взрослых. Купаемся в океане. Очень положительные впечатления от Америки!

– Как отметили праздники?

– Новый год тоже встречали в США, семьями с друзьями. Сделали гастрономический микс: «Оливье», салат с крабовыми палочками и мясо на гриле – традиционное американское блюдо. В Штатах больше празднуют католическое Рождество, а Новый год второстепенный.

– Поддерживаешь форму в отпуске?

– Бегаю. Пару раз катались на велосипедах – к океану ездили. Дома выполняю легкие упражнения для поддержания формы. Играли в футбол с украинской диаспорой. Здесь живет Сергей Пшеничных, который в «Металлисте» выступал. И Эдмар тоже, но сейчас его не было. Списывались с ним и хотели встретиться, но не получилось. Во Флориде много украинцев. Собирались, играли на любительском уровне. Довольно весело!

– Соскучился по футболу и партнерам по команде?

– Я по нему всегда скучаю. Конечно, иногда устаешь физически и психологически, требуется отдых. У людей, живущих футболом: один день не поиграл – и соскучился. Я не исключение. Слежу за всеми результатами, с детьми на пляже играю в футбол, волейбол. Спорт в нашей семье в крови.

– Какие планы на 2020 год?

– Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины. 2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило. На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти «Бенфику». Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться. Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться.

– Три основных памятных события 2019 года для тебя?

– Победа в Кубке и чемпионате Украины, новый тренер и выход на Евро-2020. Это такие яркие события, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом и понимать, что ты работаешь не просто так, а чтобы добиваться конкретных целей и результатов.