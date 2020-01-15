Вадим ЕВТУШЕНКО: «У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров»

Член тренерского штаба киевского клуба поделился ожиданиями от турецкого сбора

  • 15.01.2020 12:50
  • 2434 просмотра
  • 4 комментария
Вадим ЕВТУШЕНКО: «У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров»
© dynamo.kiev.ua. Вадим Евтушенко

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от зимнего учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

«Турция — самое популярное место, где проходят сборы многие команды, а не только наша. Туда приезжают команды со всей Европы. В Турции развита индустрия приема команд на сборы. Создаются хорошие условия. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших затруднений не будет. От сбора ожидаешь одного и того же. Это работа, которая закладывает фундамент на полугодие.

Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. «Динамо» — это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. Люди, которые занимались этим вопросом, имели возможность выбора команд. Остановились на тех, на которых остановились. Пополнение команды? Пока не могу ответить на этот вопрос. Та группа, которая сейчас летит - основная обойма. Если будут какие-то новости, вы узнаете», — отметил Евтушенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 14:31
    0
    «Динамо» — это бред , поэтому многие хотят сыграть с нами, как с лохами...»
    Ссылка
    acfred
      acfred, 15.01.2020 13:56
    0
    с первой лиги чемпионатов восточной Европы? посмотрим как играть будете.... а то бренд ) Лобановский В.В. - это бренд,
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 15.01.2020 13:49
    -1
    Прям Барса
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 15.01.2020 13:39
    +1
    Усі для себе через спаринг хочуть зв'ясувати, чи то вони піднялися, чи Динамо ВПАЛО до їхнього РІВНЯ
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 15.01.2020 13:39
    +1
    Усі для себе через спаринг хочуть зв'ясувати, чи то вони піднялися, чи Динамо ВПАЛО до їхнього РІВНЯ
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 15.01.2020 14:31
    0
    «Динамо» — это бред , поэтому многие хотят сыграть с нами, как с лохами...»
    Ссылка
    acfred
      acfred, 15.01.2020 13:56
    0
    с первой лиги чемпионатов восточной Европы? посмотрим как играть будете.... а то бренд ) Лобановский В.В. - это бренд,
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности