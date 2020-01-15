Вадим ЕВТУШЕНКО: «У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров»

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от зимнего учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

«Турция — самое популярное место, где проходят сборы многие команды, а не только наша. Туда приезжают команды со всей Европы. В Турции развита индустрия приема команд на сборы. Создаются хорошие условия. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших затруднений не будет. От сбора ожидаешь одного и того же. Это работа, которая закладывает фундамент на полугодие.

Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. «Динамо» — это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. Люди, которые занимались этим вопросом, имели возможность выбора команд. Остановились на тех, на которых остановились. Пополнение команды? Пока не могу ответить на этот вопрос. Та группа, которая сейчас летит - основная обойма. Если будут какие-то новости, вы узнаете», — отметил Евтушенко.