В среду, 15 января «Монако» в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 дома примет ПСЖ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
На данный момент ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 46 очками в активе. «Монако» идет восьмым с 29 баллами в активе.
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Источник — Sport.ua
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