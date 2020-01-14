В среду, 15 января «Монако» в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 дома примет ПСЖ. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

На данный момент ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 46 очками в активе. «Монако» идет восьмым с 29 баллами в активе.

Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции