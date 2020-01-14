Волею судьбы «Монако» и ПСЖ в среду проведут вторую очную встречу в чемпионате всего через три дня после первой. Как так случилось? Дело в том, что 15 января команды сыграют матч 15-го тура, который был перенесен из-за тяжелых погодных условий. А в прошлое воскресенье они играли изначально запланированный на эту дату матч 20-го тура.

Первая часть этого противостояния между ПСЖ и «Монако» получилась фееричной. Монегаски в дебютном матче для своего нового главного тренера Роберта Морено сумели дать настоящий бой гегемону французского первенства и на выезде сыграли вничью 3:3.

Что касается ПСЖ, то для команды Томаса Тухеля ничья с «Монако» стала первой в нынешнем сезоне Лиги 1 – до этого были только 15 побед и 3 поражения. Победа над «Монако» может позволить парижанам оторваться от ближайшего преследователя, «Марселя», на 8 очков.

Обе команды могут подойти к матчу не в оптимальных составах. У ПСЖ под вопросом участие в матче защитника Абду Диалло, у «Монако» могут не сыграть сразу три игрока: форварды Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри и Виллем Гёббельс.

Команда Роберта Морено сейчас явно находится на психологическом подъеме, и может снова дать бой действующему чемпиону Франции, тем более, в домашнем матче. Тем не менее, букмекеры считают ПСЖ явным фаворитом поединка. Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1,51, на «Монако» - 5,50. Вероятность ничьи – 5,20.

15 января, среда