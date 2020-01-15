15 января состоялись 3 перенесенных матча чемпионата Франции 2019/20. Ниже приведены результаты игрового дня.
«ПСЖ» разгромил в гостях «Монако» с дублем Мбаппе и голом Неймара. Тремя днями ранее эти же команды выдали феерический матч в Париже, забив по три гола (3:3).
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (49 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (36), «Нант» (32), «Лилль» (31).
Лига 1. 20-й тур
«Амьен» – «Реймс» – 1:1
Голы: Кутеса, 45+1 (0:1). Конате, 54 (1:1).
Нереализованный пенальти: Конате, 54 (вратарь)
«Ним» – «Ренн» – 0:1
Гол: Юну, 64.
«Монако» – «ПСЖ» – 1:4
Голы: Мбаппе, 24 (0:1). Неймар, 45+2, пенальти (0:2). Сарабия, 72 (0:3). Бакайоко, 87 (1:3). Мбаппе, 90+1 (1:4).
«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Головин (Адриэн Силва, 69), Мартинш (Огюстен, 78), Бен Йеддер, Бальде.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария (Дракслер, 79), Гей (Верратти, 71), Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71).
Предупреждения: Глик, 45. Куасси, 68. Бакайоко, 81. Кюрзава, 86.
Судья: Летексье (Франция).
Монако. Стадион «Луи II».
Турнирная таблица Лиги 1
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Источник — Sport.ua
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