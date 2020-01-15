12-й тур
0:1
Ренн
15.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ разгромил в гостях Монако с дублем Мбаппе и голом Неймара

Тремя днями ранее эти же команды сыграли триллер со счетом 3:3

  • 15.01.2020 23:59
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ПСЖ разгромил в гостях Монако с дублем Мбаппе и голом Неймара
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15 января состоялись 3 перенесенных матча чемпионата Франции 2019/20. Ниже приведены результаты игрового дня.
 
«ПСЖ» разгромил в гостях «Монако» с дублем Мбаппе и голом Неймара. Тремя днями ранее эти же команды выдали феерический матч в Париже, забив по три гола (3:3). 
 
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (49 очков), далее идут «Марсель» (41), «Ренн» (36), «Нант» (32), «Лилль» (31). 
 
Лига 1. 20-й тур
 
«Амьен» – «Реймс»  1:1
 
Голы: Кутеса, 45+1 (0:1). Конате, 54 (1:1).
 
Нереализованный пенальти: Конате, 54 (вратарь)
 
«Ним» – «Ренн»  0:1 
 
Гол: Юну, 64.
 
«Монако» – «ПСЖ»  1:4 
 
Голы: Мбаппе, 24 (0:1). Неймар, 45+2, пенальти (0:2). Сарабия, 72 (0:3). Бакайоко, 87 (1:3). Мбаппе, 90+1 (1:4).
 
«Монако»: Леком, Хенрикс, Глик, Марипан, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 79), Головин (Адриэн Силва, 69), Мартинш (Огюстен, 78), Бен Йеддер, Бальде.
 
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Ди Мария (Дракслер, 79), Гей (Верратти, 71), Куасси, Неймар, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 71).
 
Предупреждения: Глик, 45. Куасси, 68. Бакайоко, 81. Кюрзава, 86.
 
Судья: Летексье (Франция).
 
Монако. Стадион «Луи II».
 
 
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Источник — Sport.ua

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