Михаил ФИЛИМА: «В Кубке Федерации будем делать упор на одиночные матчи»

Капитан женской и тренер мужской сборных Украины по теннису Михаил Филима рассказал о предстоящих матчах национальных команд.

- Расскажите, почему именно такой состав (Свитолина, Ястремская, Козлова, Завацкая и Цуренко - прим.) едет в Таллинн. И почему в заявке нет никого из сестер Киченок?

- Состав еще может немного поменяться. Есть молодой игрок – Катарина Завацкая, которая нам очень интересна, Марта Костюк также приедет в Таллинн. Многое будет зависеть от выступления наших девушек на Australian Open. В целом, я бы сказал, что данный состав – предварительный. Мы держим связь с нашими теннисистками, продолжает с ними общаться на эту тему.

- Если состав не изменится, то на кого будет сделана ставка в паре? Ведь при таком формате (2 одиночки и одна пара - прим.) парная встреча очень часто имеет решающее значение.

- Катя Козлова неплохо играет пару, Даяна Ястремская также в прошлом году показывала неплохие результаты. Также не забываем и о Марте Костюк. Безусловно, в этих матчах у нас будет упор на одиночки, а по парной комбинации еще будем думать и принимать окончательное решении чуть позже.

- Была ли договоренность с нашими лидерами о количестве матчей, которое они сыграют?

- Такого не было. Они подтвердили свое участие, а кадровые решения будем принимать непосредственно в Таллинне. Перед каждым противостоянием будет решать, кото выставлять на одиночки, а кого – на пары.

- Что можете сказать о командах-соперницах?

- Изначально, Хорватия, в нашем понимании, была сильным соперником, но в предварительной заявке у них нет ни Петры Мартич, ни Донны Векич (14-я и 20-я ракетки мира - прим.). Не знаю точных причин, но эти два топ-игрока могут как приехать, так и не приехать. Точно такая же ситуация с Эстонией и с Грецией, которые играют в группе B. Окончательно все будет известно только тогда, когда мы приедем в Таллинн.

В этом году правила немного изменились, из группы выходит две команды, а не одна, как было раньше. Это, безусловно, всем облегчает жизнь, но все равно мы будет настраиваться на победу в каждом матче.

- Вопрос по Кубку Дэвиса. С чем связан выбор места проведения?

- В Запорожье современная арена, вмещает много зрителей. Зачастую матчи Кубка Дэвиса стараются проводить в регионах для популяризации тенниса. Раньше у нас были матчи и в Кременчуге, и в Харькове, и в Днепре. Отмечу, что у нас не такой и большой выбор арен для проведения матчей такого уровня, особенно в зале.

В 2014 году, например, планировали сыграть в Дворце Спорта в Киеве, но из-за нестабильной ситуации в стране ITF запретила это делать. В Днепре зал не проходит по нынешним правилам забегов (расстояние между задними или боковыми линиями и ограждением - прим.). В Харькове арена соответствует нормам, но решили в этом году попробовать сыграть в Запорожье.

- Уже известно, какое будет покрытие?

- Будем делать хард. Капитан мужской сборной Андрей Медведев на связи с игроками, они вместе примут окончательное решение, насколько быстрым будет покрытие.

Фото: Федерация тенниса Украины, Большой Теннис Украины