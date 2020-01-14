ФОТО. Сетьен провел первую тренировку в Барселоне

«Барселона» провела первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Кике Сетьена. Напомним, что у руля каталонской команды специалист сменил Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что контракт Кике Сетьена с «Барселоной» будет действовать по формуле 0.5+1+1.
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Источник — Sport.ua
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