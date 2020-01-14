ФОТО. Сетьен провел первую тренировку в Барселоне

Специалист приступил к работе в каталонском клубе

  • 14.01.2020 14:25
  • 1438 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Сетьен провел первую тренировку в Барселоне
© ФК Барселона. Кике Сетьен
«Барселона» провела первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Кике Сетьена. Напомним, что у руля каталонской команды специалист сменил Эрнесто Вальверде.
 
 
Ранее сообщалось, что контракт Кике Сетьена с «Барселоной» будет действовать по формуле 0.5+1+1.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    14sergey1953
      14sergey1953, 14.01.2020 15:15
    0
    Удачи Сетьену в Барселоне!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 14.01.2020 15:15
    0
    Удачи Сетьену в Барселоне!
    Ссылка
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