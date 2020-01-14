Контракт Кике Сетьена с Барселоной будет действовать по формуле 0.5+1+1

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подписал контракт по схеме 0,5 года + 1 год + 1 год.

Это означает, что руководители каталонского клуба могут расторгнуть договор с наставником по окончании каждого из этих сезонов без выплаты неустойки.

Если работа 61-летнего испанца устроит боссов «Барсы», то контракт будет летом пролонгирован до июня 2021 года, а спустя еще год – до июня 2022 года.

Напомним, каталонцы отправили в отставку Эрнесте Вальверде и назначили нового главного тренера команды.