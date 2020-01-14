Иван ОРДЕЦ: «Российский чемпионат сильнее украинского»

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, какой чемпионат сильнее — украинский или российский.

«Если сравнить чемпионаты Украины и России, то сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с «Шахтером» они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола», — отметил Ордец.

С 2009-го по 2019-й годы контракт Ордеца принадлежал донецкому «Шахтеру».