Иван ОРДЕЦ: «Российский чемпионат сильнее украинского»

Украинский футболист московского «Динамо» считает, что в Украине снизился интерес к футболу

  • 14.01.2020 10:29
  • 942 просмотра
  • 3 комментария
Иван ОРДЕЦ: «Российский чемпионат сильнее украинского»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о том, какой чемпионат сильнее — украинский или российский.

«Если сравнить чемпионаты Украины и России, то сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с «Шахтером» они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола», — отметил Ордец.

С 2009-го по 2019-й годы контракт Ордеца принадлежал донецкому «Шахтеру».

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(2 голоса)

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Комментарии
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 14.01.2020 11:03
    +1
    Конечно слабая лига в Украина. Никто не смотрит ее. Но говорить что-то о русской лиге...Настолько сильная, что влетают венграм. болгарам, азиатам...Это они у себя в России могут говорить, что сильные, а в Европе - футбольные карлики.
    Ссылка
    Largo Winch
      Largo Winch, 14.01.2020 10:56
    +1
    Так прийми гражданство Параши и сиди там, а сюда нечегоехать, нахера нам друг врага, или как говорится врагов держи ближе, приежай калекой будешь ))))
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:45
    +1
    Язык мой - враг мой...
    Теперь сборная будет готовиться к Евро, а Ордец поедет в гости к Ярику, и там они будут смотреть обзоры матчей раша-чемпа.
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    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 14.01.2020 11:03
    +1
    Конечно слабая лига в Украина. Никто не смотрит ее. Но говорить что-то о русской лиге...Настолько сильная, что влетают венграм. болгарам, азиатам...Это они у себя в России могут говорить, что сильные, а в Европе - футбольные карлики.
    Ссылка
    Largo Winch
      Largo Winch, 14.01.2020 10:56
    +1
    Так прийми гражданство Параши и сиди там, а сюда нечегоехать, нахера нам друг врага, или как говорится врагов держи ближе, приежай калекой будешь ))))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:45
    +1
    Язык мой - враг мой...
    Теперь сборная будет готовиться к Евро, а Ордец поедет в гости к Ярику, и там они будут смотреть обзоры матчей раша-чемпа.
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