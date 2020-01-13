Филипп БУДКОВСКИЙ: «С Зарей расторг контракт по обоюдному согласию»

27-летний нападающий во время второго прихода в «Зарю» не смог завоевать полноценное место в основном составе. У Виктора Скрипника Будковский поначалу играл, но потом выпал из состава. Зимой форвард подписал контракт с «Десной», куда перешел с экс-партнером по «Заре» Леваном Арвеладзе.

«Как возник вариант с «Десной»? Я сам думал о том, что нужно что-то поменять. Понимал: пришло это время. Рад был провести в «Заре» часть своей карьеры. Благодарен этому клубу за время, проведенное вместе, и за шанс, который был мне предоставлен. Что же касается варианта с «Десной», то о нем мне сказал агент. Я пообщался по телефону с главным тренером Александром Рябоконем, который сообщил, что хотел бы видеть меня в своей команде, при этом заверив, что в случае моего перехода все будет хорошо. Этот разговор вселил в меня надежду и уверенность в правильности моего шага».

«Контракт с «Зарей»? Общались с руководством клуба – в частности, с Сергеем Васильевичем Рафаиловым. Спасибо ему большое за то, что он пошел на уступки, отнесся ко мне по-человечески и отпустил из клуба. Мы договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию, если я смогу найти себе новую команду. Так оно и получилось».

«Решающим фактором при переходе в «Десну» стал первый разговор с Александром Рябоконем. А уже потом общались с ним вновь – вживую. Думаю, для любого футболиста в процессе перехода это немаловажно. Всегда важно узнать, что тренер хочет в твоей игре увидеть, как намерен тебя использовать. Такое общение позволяет сделать вывод, что тренер на тебя рассчитывает и рад видеть тебя у себя в команде. Я тоже рад оказаться в команде, которая борется за высокие места и ставит перед собой серьезные задачи», - сказал Будковский.

Ранее «Заря» назвала имена двоих потенциальных новобранцев.