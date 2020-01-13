Реал при Зидане через каждые 19 матчей завоевывает трофей

«Реал» обыграл «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании. «Бланкос» победили в серии пенальти со счетом 4:1.

Отметим, что это уже 10-й турнир, который выиграл Зинедин Зидан во главе с «Реалом». Всего при Зидане мадридский клуб провел 187 матчей. Таким образом, во главе с французским наставником «Реал» завоевывает трофей каждые 19 матчей.