Реал при Зидане через каждые 19 матчей завоевывает трофей

Французский тренер выиграл уже 10 турниров с королевским клубом

  • 13.01.2020 11:34
  • 534 просмотра
  • 1 комментарий
Реал при Зидане через каждые 19 матчей завоевывает трофей
© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
«Реал» обыграл «Атлетико» в финальном матче Суперкубка Испании. «Бланкос» победили в серии пенальти со счетом 4:1.
 
Отметим, что это уже 10-й турнир, который выиграл Зинедин Зидан во главе с «Реалом». Всего при Зидане мадридский клуб провел 187 матчей. Таким образом, во главе с французским наставником «Реал» завоевывает трофей каждые 19 матчей.
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 13.01.2020 11:43
    +1
    Визнання.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 13.01.2020 11:43
    +1
    Визнання.
    Ссылка
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