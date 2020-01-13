Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Надаля

Даниил Медведев и Роберто Баутиста Агут улучшили свои позиции

  • 13.01.2020 15:08
  • 445 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Надаля
© ATP. Новак Джокович
На прошлой неделе мужчины сыграли турнир в Дохе, также состоялся первый розыгрыш Кубка ATP. Напомним, что несмотря на то, что турнир был командным, игроки имели возможность заработать очки в рейтинг ATP.
 
Новак Джокович привел Сербию к победе и немного сократил отставание от Рафаэля Надаля в мировой классификации. Чтобы сохранить первую строчку, испанцу на Открытом чемпионате Австралии нужен выход в полуфинал. В свою очередь, Джоковичу для захвата лидерства потребуется только победа и осечка Надаля.
 
Также по итогам недели в топ-10 состоялись два небольших изменения.
 
Топ-10 рейтинг ATP
 
 
Украинские теннисисты на прошлой неделе отдыхали, они вступают борьбу только сейчас, поэтому изменения незначительные.
 
Украинцы в топ-650 рейтинга ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 13.01.2020 15:59
    0
    Тяжело Рафа входит в сезон.
    Ссылка
    Мосій Шило
      Мосій Шило, 13.01.2020 15:59
    0
    Тяжело Рафа входит в сезон.
    Ссылка
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