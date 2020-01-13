Рейтинг ATP. Джокович сократил отставание от Надаля

На прошлой неделе мужчины сыграли турнир в Дохе, также состоялся первый розыгрыш Кубка ATP. Напомним, что несмотря на то, что турнир был командным, игроки имели возможность заработать очки в рейтинг ATP.
Новак Джокович привел Сербию к победе и немного сократил отставание от Рафаэля Надаля в мировой классификации. Чтобы сохранить первую строчку, испанцу на Открытом чемпионате Австралии нужен выход в полуфинал. В свою очередь, Джоковичу для захвата лидерства потребуется только победа и осечка Надаля.
Также по итогам недели в топ-10 состоялись два небольших изменения.
Топ-10 рейтинг ATP
Украинские теннисисты на прошлой неделе отдыхали, они вступают борьбу только сейчас, поэтому изменения незначительные.
Украинцы в топ-650 рейтинга ATP
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Источник — Sport.ua
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