ATP Доха. Рублев выиграл третий титул в карьере

В субботу, 11 января, в столице Катара прошел финальный матч турнира категории ATP 250.

В матче за титул сошлись россиянин Андрей Рублев (№23 ATP) и француз Корентен Муте (№81 ATP), победа осталась за более высокорейтинговым теннисистом.

Доха. Финал

Андрей Рублев (Россия) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 7:6(3)

Отметим, что это третий титул для Рублева, с понедельника он дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.