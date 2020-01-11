ATP Доха. Рублев выиграл третий титул в карьере

В субботу, 11 января, в столице Катара прошел финальный матч турнира категории ATP 250.
В матче за титул сошлись россиянин Андрей Рублев (№23 ATP) и француз Корентен Муте (№81 ATP), победа осталась за более высокорейтинговым теннисистом.
Доха. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Корентен Муте (Франция) – 6:2, 7:6(3)
Отметим, что это третий титул для Рублева, с понедельника он дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.
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Источник — Sport.ua
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