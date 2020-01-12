Астон Вилла – Ман Сити – 1:6. Хет-трик Агуэро. Видео голов и обзор матча

12 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити».
Игра завершилась разгромом хозяев поля со счетом 1:6. Форвард Серхио Агуэро оформил хет-трик.
Смотрите видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Астон Вилла - Ман Сити
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Ман Сити).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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