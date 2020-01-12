Манчестер Сити уничтожил Астон Виллу, забив 6 мячей сопернику в гостях

12 января состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра завершилась разгромом хозяев поля со счетом 1:6. Форвард Серхио Агуэро оформил хет-трик. Украинец Александр Зинченко оказался вне заявки манкунианцев на матч.
АПЛ. 22-й тур
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» – 1:6
Голы: Марез, 18 (0:1). Марез, 24 (0:2). Агуэро, 28 (0:3). Габриэл Жезус, 45+1 (0:4). Агуэро, 57 (0:5). Агуэро, 81 (0:6). Эль-Гази, 90+1, пенальти (1:6).
«Астон Вилла»: Нюланд, Конса, Хос, Мингс, Эль-Мохамади, Дринкуотер (Лансбери, 79), Дуглас Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Грилиш, Тэйлор, Эль-Гази.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эрнандес (Гюндоган, 71), Фернандинью (Отаменди, 63), Стоунс, Жоау Канселу, Де Брейне (Фоуден, 63), Сильва, Марез, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Фернандинью, 50. Эль-Гази, 53. Грилиш, 80.
Судья: Мосс (Англия).
Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
«Борнмут» – «Уотфорд» – 0:3
Голы: Дукуре, 42 (0:1). Дини, 65 (0:2). Перейра, 90+2 (0:3).
Турнирная таблица Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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