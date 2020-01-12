ТАЙСОН: «Я не подумал! Дети не должны видеть мой средний палец»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильским СМИ вспомнил неприятный инцидент, связанный с расизмом, который произошел осенью в поединке с киевским «Динамо» в Харькове. Хавбек также сообщил, что не будет продлевать свой контракт с донецким клубом:

«У меня было очень трудное время. Я думал, что такого никогда не будет в моей жизни. Многие люди проходят через это ежедневно. Вы заходите в магазин, и люди плохо относятся к вам за то, что вы черный, за то, что вы такой как есть. Я неплохо отношусь к Украине. Кстати, ко мне тоже очень хорошо относятся.

Я пробыл в Украине в течение десяти лет. Я уже хотел уйти, но клуб меня не отпустил. Поэтому я чувствую, что я им очень нравлюсь. Но, к сожалению, это было самое тяжелое время в моей жизни. Надеюсь, через это никто больше не пройдет. Мы просто хотим быть такими же как все. Я просто хочу, чтобы люди прекратили всех делить на черное и белое. Мы все одинаковые!

Для меня год был замечательным. За меня проголосовали как за лучшего игрока страны, я получил приз от мирового кумира Андрея Шевченко. Я надеюсь, что люди прекратят эти расистские вещи, потому что они ни к чему не приводят.

Я никогда не проходил через это, но видел, как мой приятель столкнулся с подобным. Когда я играл в «Металлисте», сенегальский защитник Папа Гуйе ежедневно проходил через это и никогда не реагировал. Это было правильно. Но в тот день я должен был сделать это, потому что звук был очень громким на трибунах.

Фанаты подражали звукам обезьяны, и первое, что я сделал, – отреагировал, потому что мне больше нечего было делать. Я увидел мяч и пнул его, сделал жест средним пальцем. Но затем извинился, потому что на это смотрят многие дети. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет с мячом и делает то, что мне нравится делать. Но это уже произошло. Я не подумал тогда. Я должен был защищать себя, и способ защитить себя был именно таким. И я надеюсь не пройти через это снова.

Я зашел в раздевалку и подумал про себя: думаю, что пришло время ехать домой и быть рядом с моими мамой, папой и братьями. Я думаю, что сейчас самое время вернуться. Я выполню свой контракт в этом году. У меня были предложения в прошлом году. «Милан» предложил 30 миллионов евро, но они не отпустили меня. У меня были предложения из других клубов, и «Шахтер» меня не отпускал. Но я не могу жаловаться, потому что это клуб, который всегда относился ко мне хорошо.

Мне нечего плохого сказать о президенте, потому что он всегда мне помогал, как одноклубники и сам тренер. Но я уже сказал им, что в этом году я не буду продлевать контракт. История закончится в этом году, и я возвращаюсь в свой дом, к своей 12-летней дочери, так как я ее почти не вижу. У меня не было возможности отпраздновать ее день рождения. Поэтому мне пора немного сосредоточиться на своей семье».