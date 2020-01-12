ТАЙСОН: «Я не подумал! Дети не должны видеть мой средний палец»

Бразильский хавбек «Шахтера» сообщил, что не будет продлевать контракт

  • 12.01.2020 19:55
  • 3044 просмотра
  • 21 комментарий
ТАЙСОН: «Я не подумал! Дети не должны видеть мой средний палец»
© Футбол 1/2. Реакция Тайсона на расизм

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильским СМИ вспомнил неприятный инцидент, связанный с расизмом, который произошел осенью в поединке с киевским «Динамо» в Харькове. Хавбек также сообщил, что не будет продлевать свой контракт с донецким клубом:

«У меня было очень трудное время. Я думал, что такого никогда не будет в моей жизни. Многие люди проходят через это ежедневно. Вы заходите в магазин, и люди плохо относятся к вам за то, что вы черный, за то, что вы такой как есть. Я неплохо отношусь к Украине. Кстати, ко мне тоже очень хорошо относятся.

Я пробыл в Украине в течение десяти лет. Я уже хотел уйти, но клуб меня не отпустил. Поэтому я чувствую, что я им очень нравлюсь. Но, к сожалению, это было самое тяжелое время в моей жизни. Надеюсь, через это никто больше не пройдет. Мы просто хотим быть такими же как все. Я просто хочу, чтобы люди прекратили всех делить на черное и белое. Мы все одинаковые!

Для меня год был замечательным. За меня проголосовали как за лучшего игрока страны, я получил приз от мирового кумира Андрея Шевченко. Я надеюсь, что люди прекратят эти расистские вещи, потому что они ни к чему не приводят.

Я никогда не проходил через это, но видел, как мой приятель столкнулся с подобным. Когда я играл в «Металлисте», сенегальский защитник Папа Гуйе ежедневно проходил через это и никогда не реагировал. Это было правильно. Но в тот день я должен был сделать это, потому что звук был очень громким на трибунах.
 
Фанаты подражали звукам обезьяны, и первое, что я сделал, – отреагировал, потому что мне больше нечего было делать. Я увидел мяч и пнул его, сделал жест средним пальцем. Но затем извинился, потому что на это смотрят многие дети. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет с мячом и делает то, что мне нравится делать. Но это уже произошло. Я не подумал тогда. Я должен был защищать себя, и способ защитить себя был именно таким. И я надеюсь не пройти через это снова.
 
Я зашел в раздевалку и подумал про себя: думаю, что пришло время ехать домой и быть рядом с моими мамой, папой и братьями. Я думаю, что сейчас самое время вернуться. Я выполню свой контракт в этом году. У меня были предложения в прошлом году. «Милан» предложил 30 миллионов евро, но они не отпустили меня. У меня были предложения из других клубов, и «Шахтер» меня не отпускал. Но я не могу жаловаться, потому что это клуб, который всегда относился ко мне хорошо.
 
Мне нечего плохого сказать о президенте, потому что он всегда мне помогал, как одноклубники и сам тренер. Но я уже сказал им, что в этом году я не буду продлевать контракт. История закончится в этом году, и я возвращаюсь в свой дом, к своей 12-летней дочери, так как я ее почти не вижу. У меня не было возможности отпраздновать ее день рождения. Поэтому мне пора немного сосредоточиться на своей семье». 
 

 

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Источник — Globo

(8 голосов)

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Комментарии
    Hottabych
      Hottabych, 12.01.2020 20:59
    0
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    - Птичку жалко! -😢
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:57
    +1
    JulikoB, 12.01.2020 20:46
    Он считает что похож на обезьяну.
    Нельзя сказать что он где-то не прав в своих мироощущениях и убеждения его скорее всего верны
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 12.01.2020 20:56
    +1
    поплакала і знов...
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 12.01.2020 20:56
    +2
    Почему какой то заезжий гастер позволяет себе оскорблять хохлов своими инсинуациями о расизме? Разве это мы держали в рабстве чернокожих? Разве наше государство когда нибудь поддерживало какую то расовую сегрегацию? Когда это унижение закончится и эту трепетную "душу" пинком под сраку выкинут из страны?
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 12.01.2020 20:50
    +1
    Forever_young_12, 12.01.2020 20:44
    Патамушто ты далбайоб
    о,уйобіще проснулося... відпустила вже тебе бояра?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 12.01.2020 20:48
    +1
    Forever_young_12, 12.01.2020 20:44
    Патамушто ты далбайоб
    Кобыла! Ты живая после ведра боярки ? Как девушка провела новый год? Сколько йухов пересмоктала по подворотням днровским? Кайся..
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 12.01.2020 20:46
    +2
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    Он считает что похож на обезьяну.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:45
    0
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    На всякий случай
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 12.01.2020 20:45
    -1
    Но затем извинился
    -----------------------------------
    Это когда было? Сопли, слезы были, извинений не было.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:45
    0
    ''Милан предложил 30 миллионов евро, но они не отпустили меня.'' Да ладно, за такую сумму шахта бы дрогнула учитывая все обстоятельства, может там без 0 цифра была?
    "Но затем извинился, потому что на это смотрят многие дети." А что он и правда извинился? Когда, где, перед кем (может пропустил и правда)
    И в довесок уже на Гуйе съехал, что обидели, а то что тут живет с десяток лет и все ок сказать не захотел?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 12.01.2020 20:44
    -4
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    Патамушто ты далбайоб
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    +1
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 12.01.2020 20:40
    -1
    serge_kr, 12.01.2020 20:38
    За то что они говно расистское!
    Как может быть птичка говном расистским? И вообще, зачем оскорблять братьев наших меньших?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.01.2020 20:38
    -4
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:37
    А за что эти милые птички должны извиняться и перед кем?
    За то что они говно расистское!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 12.01.2020 20:37
    -1
    serge_kr, 12.01.2020 20:35
    Теперь ждем когда никчемные совы извинятся!
    А за что эти милые птички должны извиняться и перед кем?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.01.2020 20:35
    -3
    Теперь ждем когда никчемные совы извинятся!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 20:12
    +1
    Видать Ахметов сказал, что если будет выпендриваться, то оставшуюся часть контракта отработает шахтером в забое.
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 12.01.2020 20:11
    -2
    тупая мартышка что с нее взять)хд
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 12.01.2020 20:08
    -1
    Да, думать это не твоё. Надо голову на плечах иметь, а не тухес как у тебя
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:05
    +5
    Тугодум однако
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:05
    +5
    Тугодум однако
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 12.01.2020 20:56
    +2
    Почему какой то заезжий гастер позволяет себе оскорблять хохлов своими инсинуациями о расизме? Разве это мы держали в рабстве чернокожих? Разве наше государство когда нибудь поддерживало какую то расовую сегрегацию? Когда это унижение закончится и эту трепетную "душу" пинком под сраку выкинут из страны?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 12.01.2020 20:46
    +2
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    Он считает что похож на обезьяну.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:57
    +1
    JulikoB, 12.01.2020 20:46
    Он считает что похож на обезьяну.
    Нельзя сказать что он где-то не прав в своих мироощущениях и убеждения его скорее всего верны
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 12.01.2020 20:56
    +1
    поплакала і знов...
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 12.01.2020 20:50
    +1
    Forever_young_12, 12.01.2020 20:44
    Патамушто ты далбайоб
    о,уйобіще проснулося... відпустила вже тебе бояра?
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 12.01.2020 20:48
    +1
    Forever_young_12, 12.01.2020 20:44
    Патамушто ты далбайоб
    Кобыла! Ты живая после ведра боярки ? Как девушка провела новый год? Сколько йухов пересмоктала по подворотням днровским? Кайся..
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    +1
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.01.2020 20:12
    +1
    Видать Ахметов сказал, что если будет выпендриваться, то оставшуюся часть контракта отработает шахтером в забое.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 12.01.2020 20:04
    +1
    Долго же он думал
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 12.01.2020 20:59
    0
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    - Птичку жалко! -😢
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:45
    0
    Дід Піхто , 12.01.2020 20:43
    Я что то не пойму. Тайсон ведь не негр, так чё он расплакался?
    На всякий случай
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 20:45
    0
    ''Милан предложил 30 миллионов евро, но они не отпустили меня.'' Да ладно, за такую сумму шахта бы дрогнула учитывая все обстоятельства, может там без 0 цифра была?
    "Но затем извинился, потому что на это смотрят многие дети." А что он и правда извинился? Когда, где, перед кем (может пропустил и правда)
    И в довесок уже на Гуйе съехал, что обидели, а то что тут живет с десяток лет и все ок сказать не захотел?
    Ссылка
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