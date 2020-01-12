Аталанта на полтора года арендовала Кальдару

«Аталанта» объявила о подписании защитника «Милана» Маттиа Кальдари.

Футболист перешел в клуб из Бергамо на правах аренды. «Аталанта» подписала игрока на полтора года с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отметим, что Кальдара является воспитанником «Аталанты».

За «Милан» он сыграл всего два матча.