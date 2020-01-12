Аталанта на полтора года арендовала Кальдару

«Аталанта» объявила о подписании защитника «Милана» Маттиа Кальдари.
Футболист перешел в клуб из Бергамо на правах аренды. «Аталанта» подписала игрока на полтора года с правом выкупа за 15 миллионов евро.
Отметим, что Кальдара является воспитанником «Аталанты».
За «Милан» он сыграл всего два матча.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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