Челси подписал первого игрока при Лэмпарде

Лондонцы усилились 16-летним форвардом Брайаном Фиабемой

  • 12.01.2020 15:16
  • 1600 просмотров
  • 1 комментарий
Челси подписал первого игрока при Лэмпарде
© Twitter
Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта молодым нападающим.
 
Клуб усилился 16-летним форвардом «Тромсе» Брайаном Фиабемой.
 
Футболист прошел медицинское обследование и заключил предварительный контракт с клубом. Полноценной соглашение подпишет 16 февраля, когда ему исполнится 17 лет.
 
Напомним, что Фиабема является воспитанником «Тромсе». За основную команду провел 1 мяч.
 
Отметим, что Фиабема стал первым трансфером «Челси» при Фрэнке Лэмпарде и после трансферного бана клуба.
 
Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Алабу.
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Источник — ФК Челси

(5 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 12.01.2020 16:27
    0
    Неплохо, 16 лет парню, а уже будет зарабатывать по 20-30 миллионов долларов в год.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.01.2020 16:27
    0
    Неплохо, 16 лет парню, а уже будет зарабатывать по 20-30 миллионов долларов в год.
    Ссылка
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