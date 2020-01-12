Челси подписал первого игрока при Лэмпарде

Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта молодым нападающим.
Клуб усилился 16-летним форвардом «Тромсе» Брайаном Фиабемой.
Футболист прошел медицинское обследование и заключил предварительный контракт с клубом. Полноценной соглашение подпишет 16 февраля, когда ему исполнится 17 лет.
Напомним, что Фиабема является воспитанником «Тромсе». За основную команду провел 1 мяч.
Отметим, что Фиабема стал первым трансфером «Челси» при Фрэнке Лэмпарде и после трансферного бана клуба.
Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Алабу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.