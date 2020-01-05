Челси может подписать Алабу

Лондонский «Челси» может подписать 27-летнего защитника мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Австрии Давида Алабу.
По данным источника, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, который ищет защитника и хочет видеть Алабу в своей команде.
Отметим, что в этом сезоне Алаба провел 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Действующее соглашение Давида с «Баварией» истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что Заа является приоритетной трансферной целью «Челси».
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Источник — Mirror
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