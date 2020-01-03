Заа является приоритетной трансферной целью Челси

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно. Наставник «синих» Фрэнк Лэмпард определил ивуарийца как главную трансферную цель.
«Кристал Пэлас» оценивает 27-летнего игрока в более чем 80 млн евро. Это может стать камнем преткновения в совершении трансфера. «Челси» готов включить в сделку одного из своих нападающих.
В этом сезоне на счету Заа 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Челси» собирается купить Муссу Дембеле.
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Источник — The Times
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