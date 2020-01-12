Висенте ГОМЕС: «Олимпику удалось выработать свой стиль»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Висенте Гомес поделился ожиданиями от учебно-тренировочных сборов команды.

«Мы должны демонстрировать высокую интенсивность и быть активными. Этого я хочу от игроков в каждом матче, над этим мы работали сегодня. Этот компонент будем улучшать и на сборах. В осенней части нам удалось выработать собственный стиль. Поэтому его совершенствованию и посвятим тренировочный сбор», — отметил Гомес.

После 18-ти сыгранных туров «Олимпик» занимает 9-е место в УПЛ, имея в активе 18 очков.