ВИДЕО. Как Лунин пропустил необязательный гол с дальнего расстояния

Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин пропустил гол в первом тайме матча 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи».
На 39-й минуте матча голкипер не справился с дальним ударом соперника. Гол забил Пауло Витор. «Вальядолид» проигрывает после первого тайма (0:1).
Смотрите видео гола, пропущенного Андреем Луниным.
Gooooooooooool !!— XLOS4COSTAO (@Xlos4Costao) January 11, 2020
Golazooooooooooooo !!
Pero que has hecho locooo la que ha leído Paulo Vitor 🤷🏻♂️
Tremendooooo!! ⚽️😬😬 pic.twitter.com/HbSDU7SOFr
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Источник — Sport.ua
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