ВИДЕО. Как Лунин пропустил необязательный гол с дальнего расстояния

На 39-й минуте матча голкипер не справился с дальним ударом соперника

  • 11.01.2020 23:08
  • 2056 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Лунин пропустил необязательный гол с дальнего расстояния
© Twitter. Андрей Лунин несколько раз выручал команду
Украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин пропустил гол в первом тайме матча 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи». 
 
На 39-й минуте матча голкипер не справился с дальним ударом соперника. Гол забил Пауло Витор. «Вальядолид» проигрывает после первого тайма (0:1). 
 
Смотрите видео гола, пропущенного Андреем Луниным.
 
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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 11.01.2020 23:29
    -1
    А видео с калькулятора небыло?
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 11.01.2020 23:28
    0
    Не знаю, можно и порадоваться что человек был в Реале. Чигринский так вообще играл за Барселону, до сих пор в голове не укладывается, в одной команде с Месси...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.01.2020 23:21
    +4
    Это для любителей говорить что вратарю не обязательная игровая практика. Беги пока не поздно. Хотя в этом случаи сам виноват. Знал куда идет.
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 23:19
    +4
    Закостенел на банке
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 11.01.2020 23:19
    +3
    Нда... что значит нет игровой практики
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.01.2020 23:21
    +4
    Это для любителей говорить что вратарю не обязательная игровая практика. Беги пока не поздно. Хотя в этом случаи сам виноват. Знал куда идет.
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 11.01.2020 23:19
    +4
    Закостенел на банке
    Ссылка
    cаша зардунов
      cаша зардунов, 11.01.2020 23:19
    +3
    Нда... что значит нет игровой практики
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 11.01.2020 23:28
    0
    Не знаю, можно и порадоваться что человек был в Реале. Чигринский так вообще играл за Барселону, до сих пор в голове не укладывается, в одной команде с Месси...
    Ссылка
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