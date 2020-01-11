Украинский голкипер Лунин выйдет в основе на кубковый матч Вальядолида

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в стартовый состав «Вальядолида» на матч 1/32 финала Кубка Испании.
11 января в 22:00 (по киевскому времени) «Вальядолид» сыграет выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи».
Ранее в матче предварительного раунда Кубка Испании Лунин дебютировал за «Вальядолид», он сыграл на ноль против команды «Толоса» (3:0). Циркулируют слухи о возможном уходе украинского голкипера из клуба.
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Источник — Sport.ua
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