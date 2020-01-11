В воскресенье, 12 января ПСЖ в 20-м туре Лиги 1 дома примет «Монако». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

После 19 туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в активе. «Монако» идет седьмым с 28 баллами.

ПСЖ – «Монако». Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции