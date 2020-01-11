В воскресенье, 12 января ПСЖ в 20-м туре Лиги 1 дома примет «Монако». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
После 19 туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 45 очками в активе. «Монако» идет седьмым с 28 баллами.
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Источник — Sport.ua
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