Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23

Бывший игрок «Динамо» стал главным тренером новосозданной команды

  • 11.01.2020 17:35
  • 1109 просмотров
  • 6 комментариев
Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич
Экс-игрок «Динамо» Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23.
 
Задачей команды будет подготовка кандидатов в национальную сборную, которые еще не готовы к выступлениям за главную команду страны.
Вукоевич будет формировать список команды вместе с главным тренером сборной Хорватии Златко даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.
 
В то же время, 36-летний Огнен сохранит место в национальной команде, где он занимается изучением соперников.
 
В тренерский штаб Вукоевича вошли Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк. 
 
 
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Источник — Vecernji List

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 18:10
    0
    umnuy, 11.01.2020 17:40
    что это за сборная ю-23...бред какой-то а ю-55 нет там
    простіше кажучи, - це Збірна-2.... колись була ідея й в Україні зробити щось подібне Україна-1, Україна-2 (щоб лавочники збірної мали практику)...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 18:08
    0
    ihor7003, 11.01.2020 17:49
    Из сердец самый нормальный кандитат на место главного тренера Динамо!!!!!!
    занадто незалежний, Сурок любить "ручних" фізруків...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.01.2020 17:49
    +1
    Из сердец самый нормальный кандитат на место главного тренера Динамо!!!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 17:41
    +3
    Вуко - удачи на новом поприще. Один из лучших легионеров Динамо за всю историю!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 17:40
    0
    что это за сборная ю-23...бред какой-то а ю-55 нет там
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 17:40
    -1
    что это за сборная ю-23...бред какой-то а ю-55 нет там
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.01.2020 17:41
    +3
    Вуко - удачи на новом поприще. Один из лучших легионеров Динамо за всю историю!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.01.2020 17:49
    +1
    Из сердец самый нормальный кандитат на место главного тренера Динамо!!!!!!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 18:10
    0
    umnuy, 11.01.2020 17:40
    что это за сборная ю-23...бред какой-то а ю-55 нет там
    простіше кажучи, - це Збірна-2.... колись була ідея й в Україні зробити щось подібне Україна-1, Україна-2 (щоб лавочники збірної мали практику)...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 11.01.2020 18:08
    0
    ihor7003, 11.01.2020 17:49
    Из сердец самый нормальный кандитат на место главного тренера Динамо!!!!!!
    занадто незалежний, Сурок любить "ручних" фізруків...
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 11.01.2020 17:40
    0
    что это за сборная ю-23...бред какой-то а ю-55 нет там
    Ссылка
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