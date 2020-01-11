Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23

Экс-игрок «Динамо» Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23.
Задачей команды будет подготовка кандидатов в национальную сборную, которые еще не готовы к выступлениям за главную команду страны.
Вукоевич будет формировать список команды вместе с главным тренером сборной Хорватии Златко даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.
В то же время, 36-летний Огнен сохранит место в национальной команде, где он занимается изучением соперников.
В тренерский штаб Вукоевича вошли Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк.
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Источник — Vecernji List
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