Лунин попал в заявку на кубковый матч Вальядолида и поедет в Марбелью

Матч 1/32 финала Кубка Испании состоится 11 января

  • 10.01.2020 20:58
  • 516 просмотров
  • 1 комментарий
Лунин попал в заявку на кубковый матч Вальядолида и поедет в Марбелью
© Twitter. Андрей Лунин
Украинский вратарь Андрей Лунин попал в список игроков, которые отправились на матч 1/32 финала Кубка Испании.
 
11 января «Вальядолид» сыграет выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи». Несмотря на слухи о возможном уходе из клуба, Андрей Лунин попал в предварительную заявку на матч.
 
Ранее в матче предварительного раунда Кубка Испании Лунин дебютировал за «Вальядолид», он сыграл на ноль против команды «Толоса» (3:0).
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 21:07
    0
    ух ты, в заявку попал, успех.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.01.2020 21:07
    0
    ух ты, в заявку попал, успех.
    Ссылка
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