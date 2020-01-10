Лунин попал в заявку на кубковый матч Вальядолида и поедет в Марбелью

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в список игроков, которые отправились на матч 1/32 финала Кубка Испании.
11 января «Вальядолид» сыграет выездной матч 1/32 финала Кубка Испании против «Марбельи». Несмотря на слухи о возможном уходе из клуба, Андрей Лунин попал в предварительную заявку на матч.
Ранее в матче предварительного раунда Кубка Испании Лунин дебютировал за «Вальядолид», он сыграл на ноль против команды «Толоса» (3:0).
SQUAD LIST | 📰 #pucela #MarbellaRealValladolid pic.twitter.com/O6Kp0zBvPQ— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) January 10, 2020
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Источник — Twitter
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