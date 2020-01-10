Денис БОЙКО: «В Турции любят таких игроков, как Гармаш»

Вратарь «Динамо» - о переходе Дениса Гармаша в «Ризесор»

  • 10.01.2020 18:39
  • 228 просмотров
  • 1 комментарий
Денис БОЙКО: «В Турции любят таких игроков, как Гармаш»
© ФК Динамо. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в «Ризеспор»:

«Он уже довольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптация в чемпионате Турции. Он импульсивный парень, у него есть характер.

Там любят таких футболистов — игроков, которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в «Динамо» и еще поможет нашей команде».

Сегодня Гармаш дебютировал за «Ризеспор».

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Источник — FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.01.2020 18:42
    0
    А большинству болел Динамо хочется чтоб Морозюк и Гармаш забрали к себе третьим Сидорчука
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.01.2020 18:42
    0
    А большинству болел Динамо хочется чтоб Морозюк и Гармаш забрали к себе третьим Сидорчука
    Ссылка
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