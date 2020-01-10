Денис БОЙКО: «В Турции любят таких игроков, как Гармаш»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко поделился своим мнением по поводу аренды Дениса Гармаша в «Ризеспор»:

«Он уже довольно опытный парень. Думаю, для него не составит сложности адаптация в чемпионате Турции. Он импульсивный парень, у него есть характер.

Там любят таких футболистов — игроков, которые максимально выкладываются на футбольном поле, с эмоциями и огромным желанием. Думаю, он прекрасно вольется в коллектив, тем более там есть Коля Морозюк, который ему поможет.

Желаю ему удачи, успехов в этой команде и побыстрее вернуться, потому что нам он тоже нужен. Надеюсь, он вернется в «Динамо» и еще поможет нашей команде».

Сегодня Гармаш дебютировал за «Ризеспор».