В субботу, 11 января, в центральном поединке 22-го тура АПЛ встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон даст стартовый свисток в 19:30 по киевскому времени.
Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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