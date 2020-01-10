Ястремская потеряет два места в рейтинге, Свитолина сохранит пятую позицию

По итогам игровой недели вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) потеряет две позиции в мировом рейтинге.
Украинку обойдут американка Аманда Анисимова, которая уже вышла в полуфинал турнира в Окленде, также выше окажется гречанка Мария Саккари, имеющая равенство по очкам, но преимущество по дополнительным показателям.
Что касается лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, то она сохранит пятую позицию в рейтинге WTA.
Отметим, что рейтинг от 13 января будет влиять на посев теннисисток на Australian Open-2020.
Напомним, Свитолина и Ястремская проиграли стартовые матчи в сезоне.
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Источник — Sport.ua
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