Ястремская потеряет два места в рейтинге, Свитолина сохранит пятую позицию

По итогам игровой недели вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) потеряет две позиции в мировом рейтинге.

Украинку обойдут американка Аманда Анисимова, которая уже вышла в полуфинал турнира в Окленде, также выше окажется гречанка Мария Саккари, имеющая равенство по очкам, но преимущество по дополнительным показателям.

Что касается лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, то она сохранит пятую позицию в рейтинге WTA.

Отметим, что рейтинг от 13 января будет влиять на посев теннисисток на Australian Open-2020.