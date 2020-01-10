Ястремская потеряет два места в рейтинге, Свитолина сохранит пятую позицию

Неудачи украинок на старте сезона не позволят им улучшить ситуацию в мировой классификации

  • 10.01.2020 12:15
  • 934 просмотра
  • 0 комментариев
Ястремская потеряет два места в рейтинге, Свитолина сохранит пятую позицию
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
По итогам игровой недели вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) потеряет две позиции в мировом рейтинге. 
 
Украинку обойдут американка Аманда Анисимова, которая уже вышла в полуфинал турнира в Окленде, также выше окажется гречанка Мария Саккари, имеющая равенство по очкам, но преимущество по дополнительным показателям.
 
Что касается лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной, то она сохранит пятую позицию в рейтинге WTA. 
 
Отметим, что рейтинг от 13 января будет влиять на посев теннисисток на Australian Open-2020.
 
Напомним, Свитолина и Ястремская проиграли стартовые матчи в сезоне.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности