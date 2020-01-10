Лионель МЕССИ: «Это нормально, что люди говорят об отставке Вальверде»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании ответил на вопросы о возможной отставке Эрнесто Вальверде.

«Верю ли я в Вальверде? Да. Это нормально, что люди говорят об отставке тренера после поражений, когда цели не достигнуты.

Нам же нужно быть более сплоченными, чем когда-либо», – сказал Месси.