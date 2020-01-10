Лионель МЕССИ: «Это нормально, что люди говорят об отставке Вальверде»

Лидер «Барселоны» прокомментировал слухи

  • 10.01.2020 11:34
  • 1621 просмотр
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Это нормально, что люди говорят об отставке Вальверде»
© twitter. Лионель Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси после поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании ответил на вопросы о возможной отставке Эрнесто Вальверде.

«Верю ли я в Вальверде? Да. Это нормально, что люди говорят об отставке тренера после поражений, когда цели не достигнуты.
 
Нам же нужно быть более сплоченными, чем когда-либо», – сказал Месси.
 
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Источник — El Chiringuito

(4 голоса)

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Комментарии
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 10.01.2020 11:41
    -4
    Не вальверде а тебе нужно уже валить от туда
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