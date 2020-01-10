Вальверде не будет уволен, несмотря на поражение от Атлетико

Руководство «Барселоны» доверяет своему тренеру

  • 10.01.2020 07:11
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Вальверде не будет уволен, несмотря на поражение от Атлетико
© ФК Барселона. Эрнесто Вальверде
Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал слухи о том, что клуб может уволить главного тренера Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).
 
«Мне понравилась первая половина, мы доминировали. Два гола были отменены, это значит, что мы были очень хороши. Никто не думал, что «Атлетико» собирается выиграть игру, но мы пропустили в конце. Результат мог быть 3:1, 4:1, они были вне игры, казалось, что мы все контролируем.
 
Отставка Вальверде? В этом нет ничего такого, о чем вы говорите. К тренеру есть полное доверие», - сказал Амор.
 
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Источник — Marca

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