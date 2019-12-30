Анри может возглавить Барселону

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Тьерри Анри. Руководство каталонцев всерьез рассматривает его в качестве замены Эрнесто Вальверде.

В пользу кандидатуры Анри говорят его хорошие отношения с лидерами «Барселоны»: Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жераром Пике, с которыми француз играл за «Барселону» в 2007-2010 годах.

В ноябре Анри возглавил клуб МЛС «Монреаль Импакт». В прошлом сезоне он в течение четырех месяцев занимал должность главного тренера «Монако».