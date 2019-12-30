Анри может возглавить Барселону

Каталонцы могут пригласить легендарного форварда вместо Эрнесто Вальверде

  • 30.12.2019 16:49
  • 809 просмотров
  • 2 комментария
Анри может возглавить Барселону
© ФК Монако. Тьерри Анри

Новым главным тренером «Барселоны» может стать Тьерри Анри. Руководство каталонцев всерьез рассматривает его в качестве замены Эрнесто Вальверде.

В пользу кандидатуры Анри говорят его хорошие отношения с лидерами «Барселоны»: Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жераром Пике, с которыми француз играл за «Барселону» в 2007-2010 годах.

В ноябре Анри возглавил клуб МЛС «Монреаль Импакт». В прошлом сезоне он в течение четырех месяцев занимал должность главного тренера «Монако».

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Источник — Sport.es

(8 голосов)

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Комментарии
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 30.12.2019 17:12
    +2
    Возглавить "Барселону" должен Гвардиола, который смело может уходить из "Манчестера Сити" грядущим летом, или Юрген Клопп, который после грядущей победы в АПЛ сможет сказать "Я сделал всё, что мог для этого клуба!" и уходить покорять Испанию.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.12.2019 17:10
    +1
    Чтобы опустить до уровня Монако?)))))
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 30.12.2019 17:12
    +2
    Возглавить "Барселону" должен Гвардиола, который смело может уходить из "Манчестера Сити" грядущим летом, или Юрген Клопп, который после грядущей победы в АПЛ сможет сказать "Я сделал всё, что мог для этого клуба!" и уходить покорять Испанию.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.12.2019 17:10
    +1
    Чтобы опустить до уровня Монако?)))))
    Ссылка
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