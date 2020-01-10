Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо не может себе позволить то, что делает Шахтер»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о направлении развития, в котором движется киевское «Динамо».

«Еще раз скажу: в профессиональном футболе есть различные системы заработка денег. Я вижу, что в «Динамо» строят систему, что тут хотят измениться и вывести клуб на новый экономический уровень. Просто нужно время. В плане футбольной экономики «Динамо» идет в верном направлении.

Что касается негатива. Уверен, диванные эксперты разнесли бы вдребезги любой переход, достанется, уже досталось и этим. Дескать, Игорь Михайлович, вы почему не купили для «Динамо» Месси или Роналду, Коутиньо или Салаха, почему подписали игрока, чей последний клуб был «Тамбов», а не «Боруссия» Дортмунд или «Барселона»? Да потому что для Коутиньо и Салаха, Мане, Кейта и иже с ними нужна соответствующая сумма денег, которой в «Динамо», как ни крути, нет! Болельщики упорно не хотят воспринимать экономическую реальность, в которой живет украинский футбол. Да, «Шахтер» может позволить себе покупать игроков молодежной сборной Бразилии, «Динамо» – нет. О приобретениях за 10, 15, 20 миллионов стоит забыть», — цитирует Селюка журнал «Футбол».

Ранее «Динамо» подписало двух подопечных Селюка — Ибрагима Каргбо и Бенито.