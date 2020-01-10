Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо не может себе позволить то, что делает Шахтер»

У киевского клуба нет денег на игроков молодежной сборной Бразилии

  • 10.01.2020 09:32
  • 2708 просмотров
  • 5 комментариев
Дмитрий СЕЛЮК: «Динамо не может себе позволить то, что делает Шахтер»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о направлении развития, в котором движется киевское «Динамо».

«Еще раз скажу: в профессиональном футболе есть различные системы заработка денег. Я вижу, что в «Динамо» строят систему, что тут хотят измениться и вывести клуб на новый экономический уровень. Просто нужно время. В плане футбольной экономики «Динамо» идет в верном направлении.

Что касается негатива. Уверен, диванные эксперты разнесли бы вдребезги любой переход, достанется, уже досталось и этим. Дескать, Игорь Михайлович, вы почему не купили для «Динамо» Месси или Роналду, Коутиньо или Салаха, почему подписали игрока, чей последний клуб был «Тамбов», а не «Боруссия» Дортмунд или «Барселона»? Да потому что для Коутиньо и Салаха, Мане, Кейта и иже с ними нужна соответствующая сумма денег, которой в «Динамо», как ни крути, нет! Болельщики упорно не хотят воспринимать экономическую реальность, в которой живет украинский футбол. Да, «Шахтер» может позволить себе покупать игроков молодежной сборной Бразилии, «Динамо» – нет. О приобретениях за 10, 15, 20 миллионов стоит забыть», — цитирует Селюка журнал «Футбол».

Ранее «Динамо» подписало двух подопечных Селюка — Ибрагима Каргбо и Бенито.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 10.01.2020 10:40
    +1
    сейчас надо тратить и в лч отбивать все и зарабатывать
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 10:33
    +1
    Да как бы последние покупки тоже были не бесплатные как че-че, сидклей, соль. Толк какой? Да, могли бы взять более удачно вместо 3х одного, но эффект тот же был бы запросто.
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 10.01.2020 10:14
    +2
    сильно лижет суркису аж противно наверное скоро переберется в динамо
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 10.01.2020 09:54
    +6
    Устал я от этих сказочников!
    Динамо что то строит , нужно время и т д ....
    Очередной Ебанько вертится как флюгер и вешает лапшу на уши ...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.01.2020 09:52
    +3
    Содержать фарм клубы-терять деньги на трансферах,покупать кучу покойников-деньги есть,содержать раздутый управленческий аппарат-деньги есть,если бы Динамо разумно тратило деньги,то 4-6 неплохих легионеров могло бы купить,плюс есть свои воспитанники,плюс нормальный тренер-вот и с Шахтёром можно пободаться
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 10.01.2020 09:54
    +6
    Устал я от этих сказочников!
    Динамо что то строит , нужно время и т д ....
    Очередной Ебанько вертится как флюгер и вешает лапшу на уши ...
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.01.2020 09:52
    +3
    Содержать фарм клубы-терять деньги на трансферах,покупать кучу покойников-деньги есть,содержать раздутый управленческий аппарат-деньги есть,если бы Динамо разумно тратило деньги,то 4-6 неплохих легионеров могло бы купить,плюс есть свои воспитанники,плюс нормальный тренер-вот и с Шахтёром можно пободаться
    Ссылка
    Petrov20
      Petrov20, 10.01.2020 10:14
    +2
    сильно лижет суркису аж противно наверное скоро переберется в динамо
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
    Слава Чебан, 10.01.2020 10:40
    +1
    сейчас надо тратить и в лч отбивать все и зарабатывать
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 10.01.2020 10:33
    +1
    Да как бы последние покупки тоже были не бесплатные как че-че, сидклей, соль. Толк какой? Да, могли бы взять более удачно вместо 3х одного, но эффект тот же был бы запросто.
    Ссылка
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