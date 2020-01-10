Луис СУАРЕС: «Вальверде не виноват. Это мы допускали ошибки»

Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о поражении от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.
«Вальверде не виноват, это мы допускали ошибки, которые мы не можем допускать.
Я не знаю, помогают ли нашему прогрессу поражения, но это поражение показывает, что нам есть что исправлять. Оно показывает, что у нас есть ошибки, которые нельзя допускать. Мы контролировали игру и позволили им поймать нас на контратаках», - сказал Суарес.
Ранее сообщалось, что после этого поражения Вальверде не будет уволен из «Барселоны».
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Источник — Marca
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