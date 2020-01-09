Брисбен. Определились все четвертьфиналистки

На хардовом Премьере в Брисбене завершились все матчи второго круга.
Таким образом, определились все пары 1/4 финала.
Брисбен. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Дженнифер Брэди (США) – Петра Квитова (Чехия)
Даниэль Коллинс (США) – Мэдисон Киз (США)
Нижняя часть сетки
Кики Бертенс (Нидерланды) – Наоми Осака (Япония)
Элисон Риск (США) – Каролина Плишкова (Чехия)
Напомним, в основной сетке выступали две украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, но обе выбыли в первом раунде.
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Источник — Sport.ua
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