ВИДЕО. Очень смешно! Как Куэвас троллил судью, демонстрируя усилия

Очередной неординарный эпизод случился на командном турнире ATP Cup 2020

  • 09.01.2020 15:23
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ВИДЕО. Очень смешно! Как Куэвас троллил судью, демонстрируя усилия
© Twitter

Очередной неординарный эпизод случился на командном турнире ATP Cup 2020 в Австралии.

Уругваец Пабло Куэвас получил предупреждение от рефери матча за «отсутствие усилий» и пригрозил покинуть корт. Его убедил остаться соперник, Николоз Басилашвили из Грузии. А Куэвас начал троллить судью, ярко демонстрируя чрезмерные усилия.

«Очень смешно», – прокомментировала видео Элина Свитолина.

Ранее немец Александр Зверев дико обматерил своего отца на русском языке. Это произошло в поединке с греком Стефаносом Циципасом, который в следующем матче разбил ракетку и ранил своего отца, а на игрока накричала мать.

Видеообзор матча со скандальным моментом.

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Источник — Sport.ua

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