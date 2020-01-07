ВИДЕО. Циципас разбил ракетку, ранил отца, на игрока накричала мать

Греческий теннисист Стефанос Циципас, проиграв первый сет в матче с австралийцем Ником Кирьосом на турнире ATP Cup, не смог сдержать эмоции и разбил ракетку у своего кресла.

Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу и вызвал кровотечение. Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь. Семейные разборки на этом не закончились. Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на теннисиста.

Во второй партии Циципас опять не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В результате Стефанос проиграл Кирьосу в матче с тремя тай-брейками со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).