ВИДЕО. Циципас разбил ракетку, ранил отца, на игрока накричала мать

Дикий трэш продолжается на австралийских кортах

  • 07.01.2020 22:19
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ВИДЕО. Циципас разбил ракетку, ранил отца, на игрока накричала мать
© Twitter. Стефанос Циципас с отцом
Греческий теннисист Стефанос Циципас, проиграв первый сет в матче с австралийцем Ником Кирьосом на турнире ATP Cup, не смог сдержать эмоции и разбил ракетку у своего кресла.
 
Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу и вызвал кровотечение. Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь. Семейные разборки на этом не закончились. Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на теннисиста.
 
Во второй партии Циципас опять не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В результате Стефанос проиграл Кирьосу в матче с тремя тай-брейками со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).
 
Напомним, в предыдущем матче немец Александр Зверев дико обматерил свого отца на русском языке. Любопытно, что это произошло именно в матче с Циципасом.
 

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Источник — Sport.ua

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