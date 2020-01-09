Читатели Sport.ua одобряют трансфер Гармаша из Динамо в Ризеспор

Более 81% опрошенных считают, что этот трансфер является положительным для «Динамо» (48.1% думают, что это плюс и для игрока, а вот 33.3% оценивают переход как негатив для футболиста). То есть, в оценке трансфера для самого игрока мнения разделились, но большинство респондентов все же видит в этом событии позитив для Гармаша.