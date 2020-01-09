Читатели Sport.ua одобряют трансфер Гармаша из Динамо в Ризеспор

Более 81% опрошенных считают уход игрока позитивом для «Динамо»

  • 09.01.2020 13:59
  • 579 просмотров
  • 2 комментария
Читатели Sport.ua одобряют трансфер Гармаша из Динамо в Ризеспор
© ФК Ризеспор
Читатели Sport.ua высказали свое мнение о трансфере полузащитника Дениса Гармаша, который перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона.
 
Более 81% опрошенных считают, что этот трансфер является положительным для «Динамо» (48.1% думают, что это плюс и для игрока, а вот 33.3% оценивают переход как негатив для футболиста). То есть, в оценке трансфера для самого игрока мнения разделились, но большинство респондентов все же видит в этом событии позитив для Гармаша.
 
Напомним, агент игрока Вадим Шаблий объяснил трансфер желанием украинца чаще выходить на поле, а теннисист Сергей Стаховский подметил, что Денис на фото не выглядит счастливым
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Опрос
  • Как скажется уход Дениса Гармаша из киевского Динамо на будущем игрока и клуба?
    • 48.09% (277)
      1. Это плюс для Гармаша, плюс для Динамо
    • 7.47% (43)
      2. Это плюс для Гармаша, минус для Динамо
    • 33.33% (192)
      3. Это минус для Гармаша, плюс для Динамо
    • 6.6% (38)
      4. Это минус для Гармаша, минус для Динамо
    • 4.51% (26)
      5. Не знаю / не определился
    Результаты опроса Проголосовали — 576
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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 14:22
    -2
    Сплавили придурка в Турцию и довольны как выхухоли после купания
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 14:17
    0
    ну все, сурок может спать спокойно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 14:17
    0
    ну все, сурок может спать спокойно
    Ссылка
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