ATP Cup-2020. Россия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния в рамках 1/4 финала

  • 09.01.2020 09:32
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ATP Cup-2020. Россия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В четверг, 9 января, в Сиднее состоится еще одно матчевое противостояние в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
 
Вторую путевку в полуфинал разыграют команды Аргентины и России.
 
ATP Cup. Четвертьфинал
 
Аргентина – Россия
 
Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)
Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия)
Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)
 
Победители в полуфинале сразятся против Сербии или Канады. 
 
 
ATP Cup. Аргентина – Россия. LIVE трансляция
 

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Источник — Sport.ua

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