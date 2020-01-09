ATP Cup-2020. Россия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 9 января, в Сиднее состоится еще одно матчевое противостояние в рамках 1/4 финала Кубка ATP.
Вторую путевку в полуфинал разыграют команды Аргентины и России.
ATP Cup. Четвертьфинал
Аргентина – Россия
Гидо Пелья (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия)
Диего Шварцман (Аргентина) – Даниил Медведев (Россия)
Максимо Гонсалес/ Андрес Мольтени (Аргентина) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)
Победители в полуфинале сразятся против Сербии или Канады.
Напомним, первыми полуфиналистами стали австралийцы.
ATP Cup. Аргентина – Россия. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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