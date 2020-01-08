ВИДЕО. Как 9 лет назад Де Росси чуть не выбил зубы Срне

Экс-капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру, проведя 18 лет на «Стадио Олимпико».

Вспоминаем эпизод, когда пути Де Росси пересеклись с украинским клубом. В марте 2011 года состоялся памятный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Ромой» (3:0).

В том поединке произошел нашумевший эпизод: Де Росси нанес сильнейший удар в лицо Дарио Срне и чуть не выбил ему зубы. При этом желтую карточку получил именно хорват. Впрочем, постфактум УЕФА дисквалифицировал Де Росси на три матча.

Итальянец после матча пояснил: «Из-за того, что я ударил Срну, мы не выиграли. Это получилось само собой, ничего я не планировал. Срна меня так достал, что все произошло чисто спонтанно».

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