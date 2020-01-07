Даниэле Де Росси: последний мечтатель итальянского футбола

Современный футбол оставляет все меньше и меньше места для сантиментов, подчиняя все результату и миру больших денег. Именно поэтому нынче в топ-клубах практически не осталось футболистов, которые играют за них с первого и до последнего дня футбольной карьеры – таких себе Мальдини, Скоулзов или Тотти. Зато полно примеров, когда деньги кардинально меняют карьеры тех, кого считали звездами и прочили невероятную славу.

«Мне все равно, буду ли я играть на чемпионате мира. Меня критиковали за переход в Китай, но я думаю о своей семье и будущем. Я не хочу быть бедным в старости. Не желаю остаться ни с чем, сидя и вспоминая великие клубы, где мне удалось поиграть», - так отзывался о своем переезде из «Челси» в «Шанхай СИПГ» некогда почитавшийся безумным талантом бразилец Оскар. Он променял возможность сделать имя в футболе и выиграть массу титулов на гарантию получить невероятное количество денежных знаков в Поднебесной. И таких, как Оскар, сейчас подавляющее большинство.

В этой связи пример Даниэле Де Росси, который накануне объявил о завершении карьеры футболиста, выглядит таким, что выбивается из колеи. Всю профессиональную карьеру этот хавбек провел в «Роме», откуда был вынужден уйти летом минувшего года лишь по причине отказа клуба в продлении контракта. Казалось бы, уже немолодой хавбек теперь точно может подзаработать на безбедную старость, абсолютно не рискуя нарваться на критику, подобную той, что прозвучала ранее в адрес того же Оскара. И возможности были – по слухам, Де Росси хотели видеть у себя клубы из ОАЭ и США, предлагавшие итальянцу более 5 миллионов евро в год «чистой» зарплаты, но Даниэле отказался, приняв предложение «Бока Хуниорс». Это был точно не холодный расчет, ибо аргентинцы согласились платить ветерану лишь 500 тысяч евро в год, но и этого оказалось достаточно для воплощения мечты.

«Я всегда хотел поиграть за «Боку», почувствовать атмосферу «Бомбонеры» во время Суперкласико с «Ривер Плейт». Это была мечта, одна из немногих, которые я не мог воплотить в жизнь, будучи профессиональным футболистом. Две другие – выиграть Лигу чемпионов и сыграть в матче «Реал» - «Барселона». Если бы я в свое время принимал другие решения, то две последних мечты, пожалуй, были бы реализованы, но история с «Бокой» совсем иная. «Бомбонера» - самый крутой стадион в мире, в который я влюбился еще в детстве, наблюдая как фанаты праздную голы своей команды. Припоминаю, насколько я был счастлив, когда в «Боку Хуниорс» вернулся великий Диего Марадона», - признавался Де Росси в 2017 году.

Спустя два года Даниэле не отказался от своих слов, как делают многие, а при первой же возможности выбрал вариант с «Бокой Хуниорс», не выдвигая каких-либо серьезных требований. Реализация мечты всегда должна быть бесценной.

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Уход Де Росси из профессионального футбола не связан с частыми травмами, о чем успели рассказать многочисленные издания. По крайней мере, сам итальянец подчеркнул, что покидает «Боку» через полгода вовсе не по состоянию здоровья, а из-за невозможности часто видеться и общаться со своей семьей. Рыцарь без страха и упрека на футбольном поле в повседневной жизни оказался очень даже сентиментальным человеком, для которого семья важнее всей остальной мишуры вокруг.

«Дело не в серьезной травме или какой-то проблеме иного характера. Я просто чувствую, что хочу вернуться домой к своей семье. Я очень скучаю по своей дочери, а она скучает по мне. Это решение я принял еще в октябре, и оно окончательное. Многие пытались меня отговорить, но это невозможно. Я оставляю часть своего сердца здесь. Никто не может даже представить, что для меня значило иметь возможность поиграть на «Бомбонере» и находиться в раздевалке «Боки». Это был уникальный опыт. Все в клубе приняли меня, как брата, и я никогда этого не забуду. Я буду продолжать следить за матчами команды, и уверен, что однажды вернусь сюда, но уже для того, чтобы поддержать «Боку» на трибунах», - заявил Де Росси.

Кажется, что в карьере Даниэле подобное расставание должно было произойти с «Ромой», но руководство этого клуба не дало возможности Де Росси дописать легенду на мажорной ноте. Летом 2019 года хавбек очень хотел продлить соглашение с «волками», но те оказались неуступчивыми. В итоге Де Росси, в активе которого 616 матчей за «Рому» (второй после Тотти показатель в многолетней истории клуба), вынужден был покинуть свою родную команду в качестве пресловутого «отработанного материала». Таков современный футбол, здесь больше нет места для сантиментов.

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Увы, футбольную карьеру человека, на счету которого более шести сотен матчей за один клуб и более сотни поединков за сборную Италии, нельзя назвать по-настоящему счастливой. В первую команду «Ромы» Де Росси попал спустя полгода после завоевания чемпионского титула в сезоне-2000/01, который к настоящему моменту все еще остается последним, который брали «волки». Не удалось добыть Даниэле с римлянами и множества других трофеев – в еврокубках доминировали испанцы, а на родине «Роме» за это время покорились лишь два Кубка и один Суперкубок Италии.

В начале «нулевых» Де Росси по праву считался одним из наиболее перспективных футболистом мира, чей потенциал был громаден. Его называли одним из наследников золотого поколения итальянских центральных полузащитников, которое подарило миру великолепную пару в лице Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло. Эти двое были такими себе молотом и зубилом и воспринимались многими, как два абсолютно не похожих друг на друга по стилю игры футболиста.

Полузащитники новой формации в итальянском футболе пытались объединять в своей игре дирижерские качества Пирло с невероятной способностью организовывать оборону, страховать оба фланга и выполнять колоссальный объем черновой работы, чем славился Гаттузо. Получилось это сделать лишь у одного Даниэле Де Росси, который стал молотом и зубилом для своей команды одновременно. Именно это делало хавбека абсолютно уникальным футболистом на то время. Даниэле объединил лучшее из двух футбольных эпох, потому что обладал потрясающей физикой легендарных итальянских хавбеков прошлого, но добавил к ней еще и невероятную многогранность в игре, что является едва ли не главным требованием к топовому центральному полузащитнику современности.

Неудивительно, что уже в 18 лет Де Росси завоевал доверие Фабио Капелло в «Роме», а в 21 год Даниэле получил приглашение в национальную сборную Италии от другого метра тамошнего футбола – Марчелло Липпи. Фактически всю свой карьеру Де Росси оставался одним из лучших центральных полузащитников Серии А, но его пик пришелся, пожалуй, на 2006-2009 годы, когда мало кому известный на тот момент за пределами Италии тосканец Лучано Спалетти привил «Роме» игру по схеме 4-2-3-1, в которой многофункциональность Де Росси проявилась в лучшем виде.

То количество работы и ее многогранность, которые были в арсенале Даниэле Де Росси, являлись абсолютно нетипичными для футбола десятилетней давности. Наверное, единственным «аналогом» Де Росси в футбольной Европе на тот период был Майкл Эссьен из «Челси». В зависимости от ситуации Даниэле на футбольном поле мог превращаться в гиену, собаку, ястреба – да кого угодно. Он любил пользоваться своим пушечным ударом издалека, нередко заставая врасплох даже самых лучших вратарей мира, в том числе и таких, как Джанлуиджи Буффон.

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Еще одним качеством, за которое римские тиффози буквально боготворили Де Росси, является его характер и желание играть до конца. Даже в самых неудачных матчах «Ромы» и сборной Италии Даниэле всегда выкладывался до последнего. Так было в приснопамятном поражении от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов со счетом 1:7, когда именно Де Росси стал автором единственного мяча своей команды. Подобная ситуация была и на катастрофическом для сборной Италии чемпионате мира-2010, где «Скуадра адзурра» заняла последнее место в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией, а мяч Де Росси принес ей одно очко в стартовом поединке турнира с представителями Южной Америки.

Его красные карточки были не частью эпатажа, а банальной необходимостью сражаться с кем угодно и за что угодно. Де Росси не изменил эту черту в своей игровой карьере до самого последнего дня, а украинские болельщики могут помнить определенное нахальство на грани хамства, которое позволял себе Даниэле в гостевом для «Ромы» матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера» по весне 2011 года. Тогда в концовке первого тайма Де Росси в ситуации, которая к этому не располагала абсолютно, заехал рукой в челюсть Дарио Срне. Эпизод остался вне внимания английского рефери Ховарда Уэбба, а начавшему протестовать и требовать наказание для обидчика капитану «горняков» судья еще и выписал «горчичник».

И пусть впоследствии УЕФА наказал Де Росси за хамство в отношении Срны тремя матчами дисквалификации, тот не стал раскаиваться: «Вы говорите, что я должен показывать людям хороший пример? Да, чисто теоретически это очень важно. Но вопрос в том, для кого я должен быть хорошим примером. В конце концов, я обязан выиграть матч или показать хороший пример? Нужно определиться с этим раз и навсегда. Из-за того, что я ударил Срну, мы не выиграли — это получилось само собой, ничего я не планировал. Срна меня так достал, что все произошло чисто спонтанно».

момент удара Де Росси по Срне смотреть с 2:43

В конечном итоге в этом был весь Де Росси – абсолютно уникальный футболист, чья значимость для итальянского футбола наверняка еще до конца не осознанна современниками. Даниэле всегда оставался в тени других более ярких игроков своей эпохи – того же Франческо Тотти в «Роме». Верность же не позволяла этому хавбеку искать счастья и других возможностей за пределами родного «Стадио Олимпико». Даже когда Де Росси позвал в «Манчестер Сити» земляк Роберто Манчини, хавбек ни на секунду не сомневался в целесообразности ответить вежливым, но отказом.

«Рома» не предоставила Де Росси возможности пополнить коллекцию трофеями, которые он однозначно заслуживал. В сборной Италии история также не была полностью радостной. На победном для «Скуадры адзурры» чемпионате мира в 2006 году Де Росси уже во втором матче группового турнира получил красную карточку, после чего смог вернуться в состав команды лишь выйдя на замену на 61-й минуте финального матча с Францией. В том поединке Даниэле оказался одним из пяти футболистов команды, которые пробивали пенальти в составе итальянцев, и не оплошал.

Впоследствии Де Росси был включен в символическую сборную Евро-2012, но его Италия в киевском финале с треском проиграла Испании – 0:4. Международная карьера Даниэле завершилась еще более катастрофическим провалом, чем тот, что случился со сборной Италии на ЧМ-2010. По итогам отбора на ЧМ-2018 «Скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться на мундиаль, а Де Росси в решающем поединке против Швеции так и остался на скамейке запасных.

Впрочем, большим достижением Де Росси является то, что он никогда не позволял любым выходкам судьбы сломить себя. Даниэле, не изменяя своим принципам, всегда двигался вперед, сохраняя лицо и оставаясь любимцем для многих. Сейчас, когда он решил навсегда покинуть профессиональный футбол, игре и ее болельщикам, безусловно, будет не хватать столь колоритной фигуры, которая пусть и не обзавелась множеством трофеев и титулов, но всегда оставалась сама собой и до последнего жаждала воплотить мечты в реальность.

Алексей СЛИВЧЕНКО