Александр РЫБКА: «Турки хотят — платят, хотят — нет»

32-летний украинский голкипер азербайджанского «Сабаила» Александр Рыбка рассказал о своем турецком этапе карьеры.

— До переезда в Азербайджан у вас был период в первой турецкой лиге, в команде «Афйет». Как оцениваете этот этап?

— В Турции первая лига на очень приличном уровне. Поначалу были сомнения, собирал информацию. Но потом убедился, что не ошибся. Матчи первой лиги показывают по ТВ, у всех команд стадионы, болельщики, хорошая атмосфера на трибунах. Но потом у команды начались финансовые трудности, поэтому пришлось уехать.

— «Карабюкспор», с которым вы судились, не вернул положенные деньги?

— Суд я выиграл, но неизвестно, получится ли получить деньги. По слухам, бывшего президента клуба арестовали, команда опустилась в третий дивизион.

— В Турцию больше не поедете?

— Они опасные ребята. Сегодня хотят — платят, завтра не хотят — не платят.

Рыбка выступал за «Карабюкспор» и «Афйет» с января 2017-го по январь 2019-го года.