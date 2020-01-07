Шахтер собирается подписать Богдана Михайличенко

«Шахтер» собирается усилить свой состав левым защитником «Зари» Богданом Михайличенко.
Отметим, что Михайличенко является воспитанником «Динамо». Летом 2019 года он перешел в «Зарю».
В этом сезоне на счету Михайличенко 1 гол и 4 голевые передачи в 23 матчах.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может продать Матвиенко в «Манчестер Сити».
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Источник — Трибуна
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