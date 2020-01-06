Малиновский остался в запасе на матч против Пармы

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч 18-го тура итальянской Серии А против «Пармы».
Поединок состоится во вторник, 6 января. Начало в 16:00 по Киеву.
В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, ранее Малиновский помог «Аталанте» разгромить «Милан».
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Источник — Sport.ua
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