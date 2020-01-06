Малиновский остался в запасе на матч против Пармы

Украинец не попал в стартовый состав «Аталанты»

  • 06.01.2020 15:45
  • 1049 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский остался в запасе на матч против Пармы
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский
26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч 18-го тура итальянской Серии А против «Пармы».
 
Поединок состоится во вторник, 6 января. Начало в 16:00 по Киеву.
 
В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.01.2020 16:03
    0
    Не понимаю шо , ну шото не то ...
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    Slunkoo
    Slunkoo, 06.01.2020 15:55
    -2
    kak vsegda igrok zapasa
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.01.2020 15:50
    +2
    Тю... попил пивка, посмотрел футбол...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 06.01.2020 15:50
    +2
    Тю... попил пивка, посмотрел футбол...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 06.01.2020 16:03
    0
    Не понимаю шо , ну шото не то ...
    Ссылка
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