Малиновский остался в запасе на матч против Пармы

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на матч 18-го тура итальянской Серии А против «Пармы».

Поединок состоится во вторник, 6 января. Начало в 16:00 по Киеву.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.