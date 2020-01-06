Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Брисбене

  • 06.01.2020 15:21
  • 1010 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Во вторник, 7 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) начнет новый сезон на хардовом Премьере в Брисбене. 
 
Соперницей украинки станет хорошо знакомая ей Кики Бертенс из Нидерландов (№9 WTA), матчем с которой 19-летняя украинка завершала прошлый сезон. Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Саккари - Осака. Ориентировочное время начала – 06:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались дважды, оба раза украинка проиграла в двух сетах.
 
Во втором круге победительница матча сразится с Анетт Контавейт или Се Шувэй.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 06.01.2020 16:24
    0
    Бертенс після весілля яке було у грудні , так -що не думаю що вона зараз серйозний суперник .2:0
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 06.01.2020 15:36
    -1
    2-1
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 06.01.2020 16:24
    0
    Бертенс після весілля яке було у грудні , так -що не думаю що вона зараз серйозний суперник .2:0
    Ссылка
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