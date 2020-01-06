Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 7 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№22 WTA) начнет новый сезон на хардовом Премьере в Брисбене.
Соперницей украинки станет хорошо знакомая ей Кики Бертенс из Нидерландов (№9 WTA), матчем с которой 19-летняя украинка завершала прошлый сезон. Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после матча Саккари - Осака. Ориентировочное время начала – 06:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, оба раза украинка проиграла в двух сетах.
Во втором круге победительница матча сразится с Анетт Контавейт или Се Шувэй.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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