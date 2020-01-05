Стало известно, когда Гармаш пройдет медосмотр для Ризеспора

Агент игрока объяснил трансфер желанием украинца чаще выходить на поле

  • 05.01.2020 22:57
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Стало известно, когда Гармаш пройдет медосмотр для Ризеспора
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Полузащитник Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона.
 
Стало известно, что окончательно контракт с хавбеком будет подписан после того, как Денис пройдет медосмотр для турецкого клуба. Он намечен на 6 января.
 
Напомним, агент игрока Вадим Шаблий объяснил трансфер желанием украинца чаще выходить на поле, а теннисист Сергей Стаховский подметил, что Денис на фото не выглядит счастливым
 
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Источник — Sport.ua

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