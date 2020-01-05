Леся Цуренко впервые за 8 лет вылетит из топ-100 рейтинга WTA

В понедельник появится первый обновленный рейтинг WTA 2020 года, в котором украинская теннисистка Леся Цуренко ориентировочно опустится на 119 место.

Леся впервые за 8 лет вылетит из топ-100. Теннисистка завершила 2019 год на 73-м месте.

Вторую половину минувшего сезона Цуренко полностью пропустила из-за травмы, а нынешний начала с поражения.

Среди украинок выше будут Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (22), Катерина Козлова (89) и Катарина Завацкая (106).