Леся Цуренко впервые за 8 лет вылетит из топ-100 рейтинга WTA

Сказался плохой минувший сезон

  • 05.01.2020 20:13
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  • 1 комментарий
Леся Цуренко впервые за 8 лет вылетит из топ-100 рейтинга WTA
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В понедельник появится первый обновленный рейтинг WTA 2020 года, в котором украинская теннисистка Леся Цуренко ориентировочно опустится на 119 место.

Леся впервые за 8 лет вылетит из топ-100. Теннисистка завершила 2019 год на 73-м месте.

Вторую половину минувшего сезона Цуренко полностью пропустила из-за травмы, а нынешний начала с поражения.

Среди украинок выше будут Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (22), Катерина Козлова (89) и Катарина Завацкая (106).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    NM16071
      NM16071, 05.01.2020 20:20
    -1
    А з Бричеком була значно вище....
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