Тамаш КАДАР: «Похоже, у Динамо закончились деньги»

Венгерский защитник «Динамо» Тамаш Кадар в интервью венгерским журналистам рассказал о планах киевского клуба на межсезонье:

«Подготовка начинается 10 января. Основываясь на индивидуальном плане тренировок, я тренировался в последние дни года, и я все еще в форме. Я нахожусь в пригороде Будапешта и хожу в близлежащий тренажерный зал.

Я вернусь в Киев в четверг, но я не буду долго в украинской столице, так как команда отправится в Турцию. Мы годами ездили на Мальорку в Испанию. А теперь, похоже, у клуба кончились деньги, поэтому мы летим в Анкару».

Тамаш Кадар также рассказал, что его контракт будет действовать еще 3.5 года.