Тамаш КАДАР: «Похоже, у Динамо закончились деньги»

Защитник киевлян рассказал, почему команда полетит в Турцию, а не Испанию

  • 05.01.2020 18:23
  • 8695 просмотров
  • 26 комментариев
Тамаш КАДАР: «Похоже, у Динамо закончились деньги»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Венгерский защитник «Динамо» Тамаш Кадар в интервью венгерским журналистам рассказал о планах киевского клуба на межсезонье:

«Подготовка начинается 10 января. Основываясь на индивидуальном плане тренировок, я тренировался в последние дни года, и я все еще в форме. Я нахожусь в пригороде Будапешта и хожу в близлежащий тренажерный зал.

Я вернусь в Киев в четверг, но я не буду долго в украинской столице, так как команда отправится в Турцию. Мы годами ездили на Мальорку в Испанию. А теперь, похоже, у клуба кончились деньги, поэтому мы летим в Анкару».

Тамаш Кадар также рассказал, что его контракт будет действовать еще 3.5 года.

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Источник — Nemzeti Sport

(46 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 05.01.2020 19:50
    0
    Не Мальорка, а Марбелья и не Анкара, а Анталья. Либо Кадар дятел, либо те, кто это публикует
    Ссылка
    Дима Семещенко
    online
      Дима Семещенко, 05.01.2020 19:50
    0
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Чудак, у тебя комплексы на Динамо? Я вот читаю твои кометы, ты реально безумный на счёт ДК? Уймись...здоровье дороже! Пойди что ли вздрочни на Суркиса, он тебя манит походу! Нах тебе делать на каждой ветки про ДК? Если ты фан ШД
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:47
    0
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:42
    Ну значит нечего убиваться тем, какой тренер находится у руля. Тренер тот, который устраивает Суркиса, и закончили на этом.
    так мы же слава богу не суркисы
    и видим что нынешний тренер ведет ДК в ****
    -----------
    мне кажется и сами Суркисы просто привыкли что у них вполне комфортные отношения . с болелами не смотря на результаты
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 19:42
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:38
    а чем поможет клубу то что он распадется ?
    напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
    Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
    я хз чем поможет ДК такой ход событий
    Ну значит нечего убиваться тем, какой тренер находится у руля. Тренер тот, который устраивает Суркиса, и закончили на этом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:38
    0
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:35
    Так а он его и не продаст, пусть ему и миллиард зелени предложат.
    Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
    а чем поможет клубу то что он распадется ?
    напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
    Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
    я хз чем поможет ДК такой ход событий
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 19:35
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:24
    без проблем в 2018 по слухам был аудит , ДК с активами стоит 250 - 300 лямов
    есть хотя бы гипотетический покупатель ?
    я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
    Так а он его и не продаст, пусть ему и миллиард зелени предложат.
    Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:30
    0
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:26
    Жека, закінчуй молоти дурниці і відмазувати суркісню!
    Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
    та мне побарабану Суркисы я просто не хочу чтобы клуб попал в руки условного курченко
    если тот же Лайфселл завтра скажет что хочет выкупить ДК я от счастья прыгать буду
    50 + 1 нафиг не надо , надо полную смену , и лучше чтобы это был не один человек а компания
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:27
    +2
    Слава Чебан, 05.01.2020 19:22
    Шахтер из года в год в Белеке. И даже по моему в одной и той же гостишке) так что ниче страшного..
    я это написал к тому
    что даун под ником Forever_young_
     настрочил ;
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    ---------------------------
    даже не представляя что его клуб базируется там же где и якобы бедное ДК без денег
    я вообще хз таким идиотом быть законно ?
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:26
    0
    Жека, закінчуй молоти дурниці і відмазувати суркісню!
    Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:24
    +1
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:19
    Вы так ничего и не поняли, ну да ладно... Вот только когда после Михайличенко поставят "условных Заварова и Евтушенко", или даже СУПЕР-тренера Реброва, то на кого тогда будем жаловаться?
    без проблем в 2018 по слухам был аудит , ДК с активами стоит 250 - 300 лямов
    есть хотя бы гипотетический покупатель ?
    я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 05.01.2020 19:22
    -5
    jekаfunny, 05.01.2020 19:11
    Донецкий Шахтер проведет два тренировочных сбора в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
    Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
    ---------------------------------------------------------------------------
    -------
    мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
    Шахтер из года в год в Белеке. И даже по моему в одной и той же гостишке) так что ниче страшного..
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.01.2020 19:19
    +1
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Так ты жив , член на палочке?
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 19:19
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:09
    Конечно именно Суркис виноват в такой ситуации, так как совета директоров в ДК нету, и тренеров он назначает сам.
    Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
    А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
    А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
    Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
    Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
    И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
    Вы так ничего и не поняли, ну да ладно... Вот только когда после Михайличенко поставят "условных Заварова и Евтушенко", или даже СУПЕР-тренера Реброва, то на кого тогда будем жаловаться?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:11
    +3
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Донецкий Шахтер проведет два тренировочных сбора в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
    Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
    ---------------------------------------------------------------------------
    -------
    мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:09
    +2
    LeXXX костюк, 05.01.2020 18:53
    Хватит ныть по-поводу тренера, сюда хоть Клопп приедет, ничего не изменит. А вот насчет теперешнего президента слабо высказаться? Ибо он, и только он виновен в деградации Динамо К.
    Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
    Конечно именно Суркис виноват в такой ситуации, так как совета директоров в ДК нету, и тренеров он назначает сам.
    Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
    А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
    А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
    Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
    Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
    И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.01.2020 19:05
    +3
    Шахтер уже несколько лет проводит зиму в Турции. Тоже нет денег?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    -7
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 18:57
    +2
    С так как они играют я не понимаю зачем эти сборы? Тоже самое что доить козла и жаловаться что нет молока!! Болею за Киев уже 20 лет ! Но такого убого дна как сейчас за эти годы еще не было!!
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 18:53
    +2
    jekаfunny, 05.01.2020 18:36
    Бредовая мысль ...
    Видимо подумали что в месте сборов проблемы того , что Хацкевич был не в состоянии провести предсезонную подготовку
    Просто в ДК как обычно меняют кровати вместо того чтобы поменять **** , как в том старом анекдоте ....
    Хватит ныть по-поводу тренера, сюда хоть Клопп приедет, ничего не изменит. А вот насчет теперешнего президента слабо высказаться? Ибо он, и только он виновен в деградации Динамо К.
    Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.01.2020 18:51
    +4
    Такой дятел и ломаного гроша не стоит!
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 05.01.2020 18:27
    +11
    таких дятлов как ты надо вообще никуда не возить-толку от сборов ноль.. сидите там в чапаевке и бегайте на своей базе-толк один и тот же..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 18:41
    +6
    УАФ– М а ф і я!, 05.01.2020 18:31
    Вообще то странно лететь на сборы в Анкару, когда там погода сейчас не уступает киевской, даже холоднее. Можно было провести сборы на тренировочной базе в Киеве, сыграть с молодежной командой Динамо и не морочить голову. Всё равно от этих сборов толку мало, пока лесик тренирует Динамо...
    Думаю или Тамаш не в состоянии запомнить элементарные вещи , или интервью брал условный денисов
    Так как раньше ДК ездило в Марбелью , а не в Мальорку
    А сейчас полетит в Белек ( Анталья) а не в Анкару
    Там комфортные для футбола 15-17 градусов
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 05.01.2020 18:51
    +4
    Такой дятел и ломаного гроша не стоит!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 05.01.2020 18:31
    +4
    Вообще то странно лететь на сборы в Анкару, когда там погода сейчас не уступает киевской, даже холоднее. Можно было провести сборы на тренировочной базе в Киеве, сыграть с молодежной командой Динамо и не морочить голову. Всё равно от этих сборов толку мало, пока лесик тренирует Динамо...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:11
    +3
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Донецкий Шахтер проведет два тренировочных сбора в турецком Белеке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
    Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
    ---------------------------------------------------------------------------
    -------
    мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 05.01.2020 19:05
    +3
    Шахтер уже несколько лет проводит зиму в Турции. Тоже нет денег?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:27
    +2
    Слава Чебан, 05.01.2020 19:22
    Шахтер из года в год в Белеке. И даже по моему в одной и той же гостишке) так что ниче страшного..
    я это написал к тому
    что даун под ником Forever_young_
     настрочил ;
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    ---------------------------
    даже не представляя что его клуб базируется там же где и якобы бедное ДК без денег
    я вообще хз таким идиотом быть законно ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:09
    +2
    LeXXX костюк, 05.01.2020 18:53
    Хватит ныть по-поводу тренера, сюда хоть Клопп приедет, ничего не изменит. А вот насчет теперешнего президента слабо высказаться? Ибо он, и только он виновен в деградации Динамо К.
    Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
    Конечно именно Суркис виноват в такой ситуации, так как совета директоров в ДК нету, и тренеров он назначает сам.
    Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
    А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
    А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
    Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
    Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
    И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 05.01.2020 18:57
    +2
    С так как они играют я не понимаю зачем эти сборы? Тоже самое что доить козла и жаловаться что нет молока!! Болею за Киев уже 20 лет ! Но такого убого дна как сейчас за эти годы еще не было!!
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 18:53
    +2
    jekаfunny, 05.01.2020 18:36
    Бредовая мысль ...
    Видимо подумали что в месте сборов проблемы того , что Хацкевич был не в состоянии провести предсезонную подготовку
    Просто в ДК как обычно меняют кровати вместо того чтобы поменять **** , как в том старом анекдоте ....
    Хватит ныть по-поводу тренера, сюда хоть Клопп приедет, ничего не изменит. А вот насчет теперешнего президента слабо высказаться? Ибо он, и только он виновен в деградации Динамо К.
    Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:24
    +1
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:19
    Вы так ничего и не поняли, ну да ладно... Вот только когда после Михайличенко поставят "условных Заварова и Евтушенко", или даже СУПЕР-тренера Реброва, то на кого тогда будем жаловаться?
    без проблем в 2018 по слухам был аудит , ДК с активами стоит 250 - 300 лямов
    есть хотя бы гипотетический покупатель ?
    я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.01.2020 19:19
    +1
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Так ты жив , член на палочке?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.01.2020 18:42
    +1
    Будапешт тренажерка как раз для него. Турцию не заслужил. А лучше продать
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 05.01.2020 19:50
    0
    Не Мальорка, а Марбелья и не Анкара, а Анталья. Либо Кадар дятел, либо те, кто это публикует
    Ссылка
    Дима Семещенко
    online
      Дима Семещенко, 05.01.2020 19:50
    0
    Forever_young_12, 05.01.2020 19:01
    Дрыснямо - конченные нищеброды
    Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
    Чудак, у тебя комплексы на Динамо? Я вот читаю твои кометы, ты реально безумный на счёт ДК? Уймись...здоровье дороже! Пойди что ли вздрочни на Суркиса, он тебя манит походу! Нах тебе делать на каждой ветки про ДК? Если ты фан ШД
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:47
    0
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:42
    Ну значит нечего убиваться тем, какой тренер находится у руля. Тренер тот, который устраивает Суркиса, и закончили на этом.
    так мы же слава богу не суркисы
    и видим что нынешний тренер ведет ДК в ****
    -----------
    мне кажется и сами Суркисы просто привыкли что у них вполне комфортные отношения . с болелами не смотря на результаты
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 19:42
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:38
    а чем поможет клубу то что он распадется ?
    напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
    Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
    я хз чем поможет ДК такой ход событий
    Ну значит нечего убиваться тем, какой тренер находится у руля. Тренер тот, который устраивает Суркиса, и закончили на этом.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:38
    0
    LeXXX костюк, 05.01.2020 19:35
    Так а он его и не продаст, пусть ему и миллиард зелени предложат.
    Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
    а чем поможет клубу то что он распадется ?
    напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
    Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
    я хз чем поможет ДК такой ход событий
    Ссылка
    LeXXX костюк
    online
      LeXXX костюк, 05.01.2020 19:35
    0
    jekаfunny, 05.01.2020 19:24
    без проблем в 2018 по слухам был аудит , ДК с активами стоит 250 - 300 лямов
    есть хотя бы гипотетический покупатель ?
    я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
    Так а он его и не продаст, пусть ему и миллиард зелени предложат.
    Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.01.2020 19:30
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    Surkisfuilo, 05.01.2020 19:26
    Жека, закінчуй молоти дурниці і відмазувати суркісню!
    Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
    та мне побарабану Суркисы я просто не хочу чтобы клуб попал в руки условного курченко
    если тот же Лайфселл завтра скажет что хочет выкупить ДК я от счастья прыгать буду
    50 + 1 нафиг не надо , надо полную смену , и лучше чтобы это был не один человек а компания
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