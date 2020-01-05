Тамаш КАДАР: «Похоже, у Динамо закончились деньги»

Венгерский защитник «Динамо» Тамаш Кадар в интервью венгерским журналистам рассказал о планах киевского клуба на межсезонье:
«Подготовка начинается 10 января. Основываясь на индивидуальном плане тренировок, я тренировался в последние дни года, и я все еще в форме. Я нахожусь в пригороде Будапешта и хожу в близлежащий тренажерный зал.
Я вернусь в Киев в четверг, но я не буду долго в украинской столице, так как команда отправится в Турцию. Мы годами ездили на Мальорку в Испанию. А теперь, похоже, у клуба кончились деньги, поэтому мы летим в Анкару».
Тамаш Кадар также рассказал, что его контракт будет действовать еще 3.5 года.
Источник — Nemzeti Sport
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Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
и видим что нынешний тренер ведет ДК в ****
-----------
мне кажется и сами Суркисы просто привыкли что у них вполне комфортные отношения . с болелами не смотря на результаты
напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
я хз чем поможет ДК такой ход событий
Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
я хз чем поможет ДК такой ход событий
есть хотя бы гипотетический покупатель ?
я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
если тот же Лайфселл завтра скажет что хочет выкупить ДК я от счастья прыгать буду
50 + 1 нафиг не надо , надо полную смену , и лучше чтобы это был не один человек а компания
что даун под ником Forever_young_
настрочил ;
Дрыснямо - конченные нищеброды
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
---------------------------
даже не представляя что его клуб базируется там же где и якобы бедное ДК без денег
я вообще хз таким идиотом быть законно ?
Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
есть хотя бы гипотетический покупатель ?
я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
---------------------------------------------------------------------------
-------
мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
---------------------------------------------------------------------------
-------
мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
Видимо подумали что в месте сборов проблемы того , что Хацкевич был не в состоянии провести предсезонную подготовку
Просто в ДК как обычно меняют кровати вместо того чтобы поменять **** , как в том старом анекдоте ....
Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
Так как раньше ДК ездило в Марбелью , а не в Мальорку
А сейчас полетит в Белек ( Анталья) а не в Анкару
Там комфортные для футбола 15-17 градусов
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
Первый этап пройдет с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля (С)
---------------------------------------------------------------------------
-------
мне даже немного неудобно стало , от того как только что ты явно нассал сам на свое лицо
что даун под ником Forever_young_
настрочил ;
Дрыснямо - конченные нищеброды
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
---------------------------
даже не представляя что его клуб базируется там же где и якобы бедное ДК без денег
я вообще хз таким идиотом быть законно ?
Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
Но, в нынешних реалиях другого владельца нету на горизонте( появись он и будь он серьезен в своих намерениях и возможностях, я бы первый кричал о продаже).
А так я не хочу для ДК повторения судьбы ДД например.
А вот физруки могли бы хоть иметь остатки совести и трезво оценивать свои возможности
Глядишь отказал бы Лесик Суркису, или Хац , а потом и условный Заваров с Евтушенко , он бы и в другую сторону посмотрел . Ну или хоть Реброва вернул , который создал вертикаль клуба и окружил себя грамотными специалистами ,а не корешами по рыбалке.....
Но нет , они врастают в кресла и бесят болельщиков абсолютно никакой игрой и дибильными отговорками !
И да даже не Клопп а условный тренер Славии или Брюгге . - многое изменит тут
Видимо подумали что в месте сборов проблемы того , что Хацкевич был не в состоянии провести предсезонную подготовку
Просто в ДК как обычно меняют кровати вместо того чтобы поменять **** , как в том старом анекдоте ....
Если так и дальше пойдет, то скоро врата первой украинской лиги для Динамо откроются, а виновными будут только тренера.
есть хотя бы гипотетический покупатель ?
я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
Фууууууууу, голубым конченным помоечникам
и видим что нынешний тренер ведет ДК в ****
-----------
мне кажется и сами Суркисы просто привыкли что у них вполне комфортные отношения . с болелами не смотря на результаты
напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
я хз чем поможет ДК такой ход событий
Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
напомню ДД вернулся в элиту на уровень потеряв позиции , под руководством того же Коломойского
Металл не может даже выйти в вышку без Ярославского
я хз чем поможет ДК такой ход событий
есть хотя бы гипотетический покупатель ?
я и сейчас виню Суркиса, но как бы мне не хотелось клуб он пока не продает
Я тоже являюсь болельщиком Динамо К., только не этого, и знаю, что с года в год клуб будет показывать только хуже результаты. Даже Заря сейчас предпочтительней смотрится, а временами и Десна. Уж лучше бы это Динамо постигла судьба Металлиста и Днепра, но хоть какой-то шанс был бы реанимировать клуб, нежели все осталось по-старому
Якби Суркіси оголосили про продаж 50%+1 акції клубу, і не знайшлося жодного покупця - тоді була б інша розмова. А так ці жлоби і не намагалися знайти іншого інвестора для Динамо.
если тот же Лайфселл завтра скажет что хочет выкупить ДК я от счастья прыгать буду
50 + 1 нафиг не надо , надо полную смену , и лучше чтобы это был не один человек а компания
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