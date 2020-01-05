Тамаш КАДАР: «У меня контракт с Динамо еще на 3,5 года»

Игрок рассказал о контракте и критике болельщиков

  • 05.01.2020 15:47
  • 1696 просмотров
  • 8 комментариев
Тамаш КАДАР: «У меня контракт с Динамо еще на 3,5 года»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар в интервью венгерскому изданию nemzetisport.hu рассказал о своем контракте, а также критике со стороны болельщиков.

«Критика фанов? Я не читаю новости, поэтому критика до меня не доходит. Но спорить или обливать кого-то грязью я не хочу. Футболисты должны быть готовы к критике. К слову, если бы я играл так плохо, то точно не добрался до показателя в 50, а затем и в 100 матчей в составе Динамо».

«Остаюсь ли я в команде? У меня контракт еще на 3,5 года. Посмотрим, что будет дальше»,- сказал Кадар.

В нынешнем сезоне УПЛ 29-летний игрок провел 13 матчей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Nemzeti Sport

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 05.01.2020 16:46
    0
    Кто бы что не говорил, Кадар может играть нестандартно и давать пасы через поле.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 05.01.2020 16:26
    0
    =К слову, если бы я играл так плохо, то точно не добрался до показателя в 50, а затем и в 100 матчей в составе Динамо».= - с этим можно поспорить, так как у руля ДК в последнее время такие же дандоны
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 05.01.2020 16:24
    0
    REALIST, 05.01.2020 16:22
    Аплодую стоячи динамівській селекції та менеджменту! ...мало найти посереднього гравця, так треба прописати йому нехилу з/п та гарантувати контракт до пенсіїї !
    Так а кто нормальный перейдёт сюда?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 16:22
    0
    Аплодую стоячи динамівській селекції та менеджменту! ...мало найти посереднього гравця, так треба прописати йому нехилу з/п та гарантувати контракт до пенсіїї !
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 05.01.2020 16:17
    +1
    Кадар - это слабое звено в защите!
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 05.01.2020 16:14
    +4
    Ещё 3.5 года будет радовать болельщиков Шахтёра
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 16:08
    +1
    Молодец Кадар - ловко послал найух всех недовольных его игрой.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 05.01.2020 16:00
    +4
    "«Критика фанов? Я не читаю новости, поэтому критика до меня не доходит."- що тут ще додати???
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 05.01.2020 16:14
    +4
    Ещё 3.5 года будет радовать болельщиков Шахтёра
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 05.01.2020 16:00
    +4
    "«Критика фанов? Я не читаю новости, поэтому критика до меня не доходит."- що тут ще додати???
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 05.01.2020 16:17
    +1
    Кадар - это слабое звено в защите!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 16:08
    +1
    Молодец Кадар - ловко послал найух всех недовольных его игрой.
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 05.01.2020 16:46
    0
    Кто бы что не говорил, Кадар может играть нестандартно и давать пасы через поле.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 05.01.2020 16:26
    0
    =К слову, если бы я играл так плохо, то точно не добрался до показателя в 50, а затем и в 100 матчей в составе Динамо».= - с этим можно поспорить, так как у руля ДК в последнее время такие же дандоны
    Ссылка
    Рома Кол
      Рома Кол, 05.01.2020 16:24
    0
    REALIST, 05.01.2020 16:22
    Аплодую стоячи динамівській селекції та менеджменту! ...мало найти посереднього гравця, так треба прописати йому нехилу з/п та гарантувати контракт до пенсіїї !
    Так а кто нормальный перейдёт сюда?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 16:22
    0
    Аплодую стоячи динамівській селекції та менеджменту! ...мало найти посереднього гравця, так треба прописати йому нехилу з/п та гарантувати контракт до пенсіїї !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности