Тамаш КАДАР: «У меня контракт с Динамо еще на 3,5 года»

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар в интервью венгерскому изданию nemzetisport.hu рассказал о своем контракте, а также критике со стороны болельщиков.

«Критика фанов? Я не читаю новости, поэтому критика до меня не доходит. Но спорить или обливать кого-то грязью я не хочу. Футболисты должны быть готовы к критике. К слову, если бы я играл так плохо, то точно не добрался до показателя в 50, а затем и в 100 матчей в составе Динамо».

«Остаюсь ли я в команде? У меня контракт еще на 3,5 года. Посмотрим, что будет дальше»,- сказал Кадар.

В нынешнем сезоне УПЛ 29-летний игрок провел 13 матчей.