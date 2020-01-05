ВИДЕО. Как Цуренко начала новое десятилетие с поражения

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№73 WTA) проиграла матч первого раунда турнира международной серии в Шэньчжэне. На старте соревнований украинка уступила третьей сеяной Элизе Мертенс из Бельгии (№17 WTA).
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Источник — Sport.ua
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